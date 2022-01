Autofahrer ignoriert Absperrung und beleidigt Feuerwehrkräfte

Bad Harzburg. Die Feuerwehr will in Bad Harzburg einen Ölunfall beseitigen. Ein Autofahrer ignoriert die Umleitung und wird ausfallend - mit Folgen für ihn.

Was für ein letzter Einsatz im Jahr 2021: die Freiwillige Feuerwehr Bündheim wurde am Morgen des 30. Dezember gegen 10 Uhr gerufen, um eine Ölspur auf der Breiten Straße in Richtung Harlingerode zu beseitigen. Dazu wurde die Straße gesperrt, was einem 63-Jährigen missfiel: er umfuhr die Absperrung und beleidigte die Einsatzkräfte massiv. Doch dies wird ein Nachspiel haben.

Ausgangspunkt war ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Müllfahrzeuges der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar. Die Fahrbahn musste zur Beseitigung der Ölspur durch die eingesetzte Feuerwehr Bündheim bis etwa 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Dazu wurde die Fahrbahn mittels sogenannter Lübecker Hütchen deutlich sichtbar voll gesperrt.

Polizei ermittelt den Fahrer und leitet Strafverfahren ein

Dem 63-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Harzburg schien diese Sperrung nicht zu interessieren. Er umfuhr sie, um den gesperrten Bereich zu durchfahren. Beim Passieren der Feuerwehrkräfte beleidigte er diese. Der Autofahrer konnte im Anschluss durch die alarmierte Polizeistreife ermittelt, in seiner Wohnung aufgesucht und befragt werden. Er gab den geschilderten Sachverhalt bedingt zu, wie die Beamten mitteilen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

pol