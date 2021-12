Caritas Northeim fusioniert mit Caritasverband Südniedersachsen

Zum 1. Januar 2022 wird der Caritasverband Familienbüro für Stadt und Landkreis Northeim nun organisatorisch Teil des Caritasverbandes Südniedersachsen. „Alle unsere Angebote im Familienbüro und bei der Caritas Northeim insgesamt bleiben erhalten“, erklärt Mathilde Henke, kommissarische Caritas-Geschäftsführerin in Northeim.

Von der Allgemeinen Sozial-, über die Schwangeren- und Familienberatung, bis zur Selbsthilfekontaktstelle ZiSS und dem Caritex-Laden offeriert das knallrote Haus im Breiten Weg ein breites Angebot. „In Südniedersachsen wächst zusammen, was zusammengehört. Wir freuen uns, auch im Landkreis Northeim als Caritas Südniedersachsen vertreten zu sein“, sagt Ralf Regenhardt, Vorstandssprecher der Caritas Südniedersachsen.

Besser vernetzt

Schon 2017 entstand die Caritas Südniedersachsen parallel zur Kreisfusion zwischen Göttingen und Osterode. „Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass große Verbände mit einem differenzierten und breit aufgestellten Angebot in der Gesellschaft besser vernetzt sind und damit auch schlagkräftiger im Sozialraum agieren können“, so Mathilde Henke. „So sind wir fit für die Zukunft und stehen trotzdem an der Seite aller Menschen in Northeim, die Rat und Hilfe benötigen“, fügt sie hinzu.

Im Herbst hatten die Mitgliederversammlungen der beiden Caritasverbände unabhängig voneinander und jeweils einstimmig für den Zusammenschluss gestimmt. Die Fusion ermöglicht neue Perspektiven für die Caritasarbeit in der gesamten Region. Denn rechtliche Anforderungen an die soziale Arbeit werden immer umfangreicher und sind für kleinere Gliederungen zunehmend schwieriger zu bewältigen. „Gemeinsam nutzen wir Synergien in den Bereichen Qualität, Quantität und Kosten und können so auch neue Arbeitsfelder erschließen“, sagt Holger Gatzenmeyer, der als Caritas-Vorstand insbesondere für Finanzen und Personal im Caritasverband Südniedersachsen zuständig ist.