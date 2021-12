Plastikfasten: Göttinger leben eine Woche plastikfreier

Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung hatte der Landkreis Göttingen zum Plastikfasten aufgerufen. Täglich gab es Infos zum Plastikkonsum sowie wertvolle Tipps zur Plastikvermeidung. Viele Interessierte haben sich an der Aktion beteiligt und eine Woche plastikfreier gelebt.

Auch die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer hat sich der Herausforderung gestellt und eine Woche auf Plastik verzichtet. „Als schwierig empfand ich beim Plastikfasten den Einkauf von Süßigkeiten und Milchprodukten, sowie von einigen Kosmetika und Medikamenten. Am schwersten fiel mir der Verzicht auf die Schokolade am Abend. Beim Putzen musste ich mich einschränken, da nahezu alles in Plastik verpackt ist, obwohl nur wenige Reinigungsmittel notwendig sind.“

Für ihren Einkauf musste Christel Wemheuer deutlich mehr Zeit einplanen. Ihre Erfahrungen mit der Abfallvermeidung hat die Erste Kreisrätin in einem Interview auf der Website des Landkreises Göttingen auf den Seiten der Abfallwirtschaften Göttingen und Osterode am Harz festgehalten.

Wemheuers Fazit: „Es ist wichtig, bewusst zu leben und zu konsumieren. Verzicht vermeidet Abfall. Unverpackte, regionale und saisonale sowie fair produzierte Produkte haben große Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Produzentinnen und Produzenten und beeinflussen unsere Umwelt. Deshalb unterstütze ich Initiativen wie die Göttinger Klima-Karte, welche den klimafreundlichen Einkauf belohnt.“