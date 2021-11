Unbekannter lässt Geldbörse mitgehen

Eine 88jährige Goslarerin wurde am Samstagvormittag, 20. November, auf dem Jürgenohler Marktplatz von einem unbekannten Mann angesprochen und auf eine 1-Euro-Münze hingewiesen, die sie angeblich in einem nahegelegenen Geschäft verloren habe. Die Dame verweigerte die Annahme der Münze, musste aber kurz darauf feststellen, dass ihr Portemonnaie aus dem am Rollator hängenden Einkaufsbeutel fehlt. Eine Absuche nach Täter und Geldbörse durch die alarmierte Polizei verlief ohne Erfolg. pol

