Demokratiekonferenz im Landkreis Göttingen

Einmal im Jahr veranstaltet die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen eine Demokratiekonferenz. Die Konferenz ist für alle Interessierten offen. Sie findet am Dienstag, 12. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im digitalen Raum statt und richtet sich insbesondere an Menschen, die sich beruflich, privat oder im Ehrenamt für das demokratische Zusammenleben unterschiedlicher Menschen in der Region Göttingen engagieren.

Die diesjährige Konferenz befasst sich mit dem Thema „Demokratie (heißt) braucht Gleichberechtigung“. Bis jetzt ist die Gleichberechtigung von Frauen innerhalb unserer Gesellschaft immer noch unzureichend. Dies zeigt sich speziell an ihrer mangelnden Repräsentanz in der Politik, der unverändert bestehenden Gehaltsunterschiede von Frauen und Männern, der digitalen Anfeindung von Frauen und dem aktiven Antifeminismus gegenüber gesellschaftlich engagierten Frauen. Diese Diskriminierungsrealitäten werden im Rahmen der Demokratiekonferenz vorgestellt und vertieft diskutiert.

Anmeldung nötig

Die Teilnahme an der Demokratiekonferenz ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich; außerdem gilt es sich für einen von drei Workshops einzutragen. Die Anmeldung ist bis zum 6. Oktober 2021 möglich. Der Ablaufplan der Veranstaltung mit der genaueren Beschreibung der Workshops ist online verfügbar, ebenso die Anmeldung unter www.bildungsgenossenschaft.de.

Rückfragen können an Tobias Schläger (t.schlaeger@bildungsgenosschaft.de) und Wendy Ramola (wendy.ramola@leb.de) gerichtet werden.