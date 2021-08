Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfällen im Harz

Zwei Motorradunfälle am Wochenende, bei denen ein 57-Jähriger und eine 26-Jährige schwer verletzt wurden, meldet die Polizei Braunlage: Am Samstag kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen Braunlage und Bad Lauterberg zu einem Zusammenstoß zwischen dem 57-Jährigen Motorradfahrer und einem Autofahrer, Sonntag kam dann die 26-Jährige mit ihrem Motorrad von der B4 ab. Das berichtet die Goslarsche Zeitung.

Unfall auf B27 zwischen Braunlage und Bad Lauterberg

Der 57-Jährige aus Hamm am Rhein befuhr laut Polizei am Samstag gegen 12 Uhr die B27 in Richtung Braunlage, als er in einer Rechtskurve eine weitere Motorradfahrerin überholen wollte. Dabei übersah er einen 51-Jährigen aus Duderstadt, der ihm entgegen kam. Der Autofahrer konnte nach rechts ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden, dennoch kam es zur Berührung beider Fahrzeuge, so die Polizei. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfall: Bikerin rutscht mehr als 30 Meter über B4

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf der B4 zwischen der Abzweigung B242/Tanne und Hohegeiß: Die 26-Jährige aus Wernigerode kam demnach am Ende einer Linkskurve am Kesselberg bei zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Randstreifen. Dort fuhr sie gegen zwei Leitpfosten und kam zu Fall, woraufhin sie noch 33 Meter auf der Fahrbahn entlangrutschte, auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen die dortige Leitplanke stieß, berichtet die Polizei. Schwer verletzt wurde die 26-Jährige ins Krankenhaus gebracht, an ihrem Motorrad entstand laut Polizei vermutlich ein Totalschaden in Höhe vom 3.000 Euro. Die B4 war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.

Bei beiden Unfällen war unter anderem der ASB-Rettungsdienst mit Notarzt aus Barbis im Einsatz.

GZ