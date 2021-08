Hilferufe aus der Weser

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Samstag, 14. August, zu Wasser und aus der Luft in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) auf der Suche nach einem mutmaßlich in hilfloser Lage in der Weser treibenden, unbekannten Mann. Gegen 15.05 Uhr hatten Zeugen unabhängig voneinander eine ca. 30 bis 40 Jahre alte männliche Person gemeldet, die mit den Armen winkend und um Hilfe rufend im Fluss treiben würde. Der mit einem karierten Hemd bekleidete Mann mit Bart war zuerst im Bereich des Wesersteines und dann kurz danach etwas weiter flussabwärts unterhalb der Weserbrücke gesichtet worden. Sofort nach Eingang der besorgniserregenden Mitteilung wurde eine großangelegte, länderübergreifende Suche initiiert, die zurzeit weiter andauert. Eine Vielzahl von Einsatzkräften aus Niedersachsen und dem angrenzenden Hessen, darunter Polizei, Wasserschutzpolizei, THW und Feuerwehren suchen den Fluss noch immer fieberhaft nach dem Vermissten ab. Taucher, eine Drohne sowie ein Sonarboot und auch Hubschrauber sind im Einsatz. Bislang fehlt von dem Mann noch jede Spur. pol

