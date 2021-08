Neuer Kriminaldienstleiter bei der Polizeiinspektion Göttingen

In der Polizeiinspektion Göttingen hat es einen Wechsel gegeben. Kriminaldirektor Oliver Tschirner leitet seit Anfang August den Zentralen Kriminaldienst in Göttingen. Er folgt damit auf Kriminaldirektor Thomas Breyer, den es nach dreieinhalb Jahren von der Universitätsstadt in Richtung Heimat zieht. Seit dem 1. August ist Breyer neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim (wir berichteten).

Wie sein Vorgänger Breyer, kann auch Oliver Tschirner eine vielfältige fachliche Qualifikation vorweisen. Bereits in der benachbarten Polizeiinspektion Northeim war er bis 2019 sechs Jahre lang Leiter des dortigen Zentralen Kriminaldienstes und hatte zugleich die Funktion des stellvertretenen Inspektionsleiters inne. Daran schloss sich ein Jahr als Leiter des Polizeikommissariats Holzminden an. Von dort kam er in den Behördenstab der Polizeidirektion Göttingen und war zuletzt dreizehn Monate für die strategische Kriminalitätsbekämpfung zuständig.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, da ich mich nach dem ,anderen’ Blick auf die Kriminalität in der großen Polizeidirektion Göttingen jetzt gezielt mit der operativen Kriminalitätsbekämpfung vor Ort in Stadt und Landkreis Göttingen befassen kann“, so der Kriminaldirektor.

Oliver Tschirner ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er lebt in Northeim. Der Hobby-Imker treibt in seiner Freizeit Sport und besitzt darüber hinaus ein kleines Waldstück, in dem er, als Ausgleich zu seiner Arbeit, mit einem alten Trecker anfallende Holzarbeiten erledigt.

Thomas Breyer kam im April 2018 als Nachfolger von Volker Warnecke nach Göttingen. „Nach dreieinhalb ausgefüllten Jahren, verlasse ich mit mindestens einem ,weinenden Auge’ Göttingen“, so Breyer. „Es war mir eine große Freude und Ehre, diese tolle Kripomannschaft leiten zu dürfen.“

Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen und damit Tschirners neuer Chef, freut sich auf die Zusammenarbeit. Ganz unbekannt ist ihm „der Neue“ nicht: Im Jahr 2007 trafen beide an der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden aufeinander. Tschirner war Student, Nolte sein Dozent.

„Ich bin mir sicher, dass sich Oliver Tschirner gut bei uns einleben und die erfolgreiche Arbeit von Tom Breyer ebenso fortführen wird“, so Nolte. „Wir werden jedenfalls alles tun, damit er sich bei uns wohlfühlt.“

