Baumschwebebahn: 65.000 Fluggäste „schweben“ durch den Harz

Bad Harzburg. Der älteste bekannte Fluggast der Baumschwebebahn in Bad Harzburg ist 92 Jahre alt. Auch der Baumwipfelpfad ist beliebt bei Gästen.

Die Baumschwebebahn Harz in Bad Harzburg.

„Trotz der Corona bedingten Pause von sieben Monaten konnten nach einem Jahr Öffnung auf der Baumschwebebahn Harz mehr als 65.000 Fluggäste begrüßt werden“, ziehen Eva Ronkainen-Kolb und Holger Kolb, Geschäftsführer der Baumschwebebahn des Baumwipfelpfades Harz, Bilanz. Dabei zeige sich das Angebot vor allem bei den Familien aber auch Paaren als Verkaufsschlager.

Doch auch Senioren genießen den Nervenkitzel und nutzen regelmäßig die Baumschwebebahn. So sei der älteste bislang bekannte Gast 92 Jahre alt gewesen. „Besonders beeindruckt zeigen sich die Teilnehmer vor allem vom Ausblick zum Brocken, der in der gemächlichem Geschwindigkeit von zwölf bis 15 km/h genossen wird“, so die Geschäftsführer.

Die drei „B“ in Bad Harzburg: Burgberg-Seilbahn, Baumschwebebahn und Baumwipfelpfad

Auf der sich wandelnden Strecke, die mitunter leichte Drehungen beinhalte, ende das 1.000 Meter lange Schwebeerlebnis am Ende des Baumwipfelpfades. Gerade die Kombination der drei „B“ – Burgberg-Seilbahn, Baumschwebebahn und Baumwipfelpfad Harz begeistert die Besucherinnen und Besucher Bad Harzburgs. Auch der Baumwipfelpfad, der 2015 eröffnet wurde, hat im Corona-Jahr 2021 mit Schließungszeit bislang mehr als 60.000 Gäste begrüßen können.

Beide Projekte wurden mit EFRE-Mitteln umgesetzt und haben Bad Harzburg insgesamt touristisch gesehen gestärkt.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir auch jetzt wieder Gäste in den touristischen Einrichtungen begrüßen können. Wir merken, dass der Deutschlandtourismus im Trend liegt und wir gerade mit den Outdoorangeboten Erlebnisse schaffen, die für jede Altersklasse geeignet sind“, erklären Eva Ronkainen-Kolb und Holger Kolb abschließend.

