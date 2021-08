56-Jährige starb nach Tritten von Sohn wohl an Herzinfarkt

Die Frau nahm die Polizei noch in Empfang, bevor sie in sich zusammensackte.

Nach Tritten ihres Sohnes auf einem Grundstück in Dassel ist eine 56-Jährige im Krankenhaus gestorben (wir berichteten). Die beiden hatten in Dassel am Montagabend gemeinsam mit weiteren Personen Alkohol getrunken. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei davon auszugehen, dass die Körperverletzung nicht unmittelbar die Ursache des Todes war, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwochabend mit.

„Vielmehr ist nach den Feststellungen des Rechtsmediziners der Todeseintritt auf ein kardiales Ereignis, vermutlich auf einen Herzinfarkt, zurückzuführen“, berichtet Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen unserer Zeitung.

Der 35-jährige Sohn war in einen Streit mit seiner Mutter geraten und soll sie mehrfach getreten haben, so dass sie rückwärts über einen Zaun fiel.

Körperverletzung mit Todesfolge oder einfache Körperverletzung?

Als die Polizei auf dem Grundstück in Dassel eintraf, nahm die Frau die Beamten noch in Empfang, wenig später sackte sie zusammen und musste wiederbelebt werden. Sie starb in der Nacht zu Dienstag.

Ihrem Sohn wurden nach dem Angriff zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurde er rechtsmedizinisch untersucht. Einen Haftbefehlsantrag stellte die Ermittlungsbehörde nicht.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den polizeibekannten 35-Jährigen aus Einbeck – infrage kämen dabei laut Buick Körperverletzung mit Todesfolge oder möglicherweise auch eine einfache Körperverletzung.

