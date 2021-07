Verfolgungsjagd in Göttingen: Polizei schießt auf Fluchtauto

Göttingen. Ein Mann lieferte sich am Sonntagabend in Göttingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten wurden dabei gefährdet – und schossen.

Die Polizei war am Sonntagabend in Göttingen gefordert.

Es ist ein Stoff aus dem Kriminalfilme gemacht werden: Vermutlich wollte sich der 39 Jahre alte Autofahrer aus Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle entziehen und gab, statt anzuhalten, Vollgas. In Anschluss lieferte er sich am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in der Innenstadt von Göttingen eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten der Polizei.

Die Polizisten hatten dem Mann seit dem Weender Tor zunächst mehrfach Haltezeichen gegeben und vergeblich versucht, ihn anzuhalten. Offenbar um der drohenden Überprüfung zu entgehen, versuchte der Heiligenstädter den Streifenwagen unter anderem durch diverse Fahr- und Wendemanöver abzuschütteln und agierte sogar noch massiver, indem er Fahrzeuge abdrängte. Auf der Bürgerstraße gelang es den Beamten schließlich, sich mit ihrem Streifenwagen vor den Mercedes des Mannes zu stellen.

Polizist bei Fluchtmanöver verletzt – Schüsse in Göttingen

Als die Polizisten ausstiegen und an das Fahrzeug herantraten, gab der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen unvermittelt Gas und scherte mit seinem Auto nach rechts aus. Dabei verletzte sich der in diesem Moment direkt an der Fahrertür stehende Beamte an der Hand. Ein anderer musste laut Bericht zur Seite springen und ausweichen, um nicht verletzt zu werden.

In der Folge gab der Polizist drei Schüsse auf das flüchtende Fahrzeug aus seiner Dienstwaffe ab. An der Einmündung Berliner Straße/Godehardstraße konnte der 39-Jährige nur kurz danach in seinem beschädigten Fahrzeug festgenommen werden.

Der Mann sei jetzt in Gewahrsam, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

Mann flüchtet vor Polizei: Motiv derzeit noch unklar

Das Motiv für das Verhalten des Heiligenstädters ist laut der Presseverantwortlichen der Polizei, Jasmin Kaatz, derzeit noch unklar. Der Mercedes wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Für die Dauer der spurentechnischen Ermittlungen am Tatort war die Bürgerstraße zwischen Lotzestraße und Groner Tor bis gegen 20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an. Unterdessen sind im sozialen Netzwerk Twitter zwei Videos aufgetaucht, die offenbar Szenen aus der wilden Verfolgungsjagd dokumentieren.

In einem ersten Video, das im Bereich Bürgerstraße/Berliner Tor entstand, ist ein quergestellter Streifenwagen zu erkennen. An diesem Wagen fährt der Flüchtige mit einem schwarzen Mercedes vorbei und über die Kreuzung in Richtung Berliner Straße. Dabei sind drei Schüsse zu hören.

In einem zweiten Video ist dann der besagte schwarze Mercedes stehend zu sehen. Offenbar wurde der Fahrer an der Berliner Straße in Richtung Godehardstraße gerade festgenommen.

