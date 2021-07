Göttinger Symphonie Orchester zeigt Online-Konzert zum Saisonende

Foto: Photographer: Thomas Klawunn, Go / Veranstalter

Zum Abschluss einer der sicher außergewöhnlichsten Spielzeiten präsentiert das Göttinger Symphonieorchester am Sonntag, 25. Juli, ab 17 Uhr in altbekannter Manier kostenfrei eine Konzertaufzeichnung als YouTube-Premiere, die sich dem Schaffen Ludwig van Beethovens auf ganz unterschiedliche Weise widmet.

Chefdirigent Nicholas Milton präsentiert die digitale deutsche Erstaufführung der Beethoven-Reflexion „subito con forza“ von Unsuk Chin in direkter Gegenüberstellung mit Ludwig van Beethovens 4. Klavierkonzert.

Die in Berlin lebende Komponistin Unsuk Chin wurde 1961 in Seoul geboren. Ihr Werk „subito von forza“ wurde im vergangenen Jahr zum Beethoven-Jubiläum vom Royal Concertgebouw Orchestra, dem bedeutendsten Sinfonieorchester der Niederlande, in Amsterdam uraufgeführt.

Beethoven als der erste bewusst moderne, bestehende Formen durchbrechende Komponist

In Göttingen erfährt es nun seine deutsche Erstaufführung. Weil auch er ständig nach neuen Richtungen suchte, ist Beethoven für Chin einer ihrer Lieblingskomponisten: „Er war der erste bewusst moderne Komponist in dem Sinne, dass jedes Stück nach originellen Lösungen fragte, auch wenn dies bedeutete, bestehende Formen zu durchbrechen. Ich habe mein neues Stück anlässlich des 250. Geburtstages von Beethoven geschrieben. Subito con forza enthält einige versteckte Hinweise auf seine Musik. Was mich besonders anspricht, sind die enormen Kontraste: von Vulkanausbrüchen bis zu extremer Gelassenheit.“

Solist bei Ludwig van Beethovens 4. Klavierkonzert ist der gerade erst 20-jährige, mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnete Ausnahmepianist Robert Neumann. Vor kurzem erst ist er mit seinem Debüt-Album für den Opus Klassik 2021 in der Kategorie Nachwuchskünstler des Jahres nominiert worden.

Das Konzert wird unter www.youtube.com/gsoonline übertragen. Mit diesem Online-Konzert verabschiedet sich das Orchesterbüro in einen dreiwöchigen Betriebsurlaub und ist erst ab Montag, 16. August, wieder erreichbar.