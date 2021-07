Nach Ermittlungen: Thomas Ehbrecht (CDU) kandidiert nicht mehr

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Ehbrecht aus Obernfeld tritt nicht wie geplant zur Kommunalwahl im September an. Hintergrund für die Entscheidung sind Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen in seinem Wohnhaus in Obernfeld und im Büro seiner Firma in Heiligenstadt sowie die Aufhebung der Immunität Erbrechts in der vergangenen Woche (wir berichteten).

Dem Eichsfelder CDU-Abgeordneten Ehbrecht wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. „Nach den Ereignissen der vergangenen Woche bin ich nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, dass ich bei der kommenden Kommunalwahl im September nicht für eine weitere Legislaturperiode im Gemeinde- und Samtgemeinderat antreten möchte. Meine Kreistagskandidatur habe ich ebenfalls – in Absprache mit meiner Partei – zurückgezogen“, sagte Ehbrecht am Dienstag. Er wolle seine Partei bei den kommenden Wahlen nicht belasten und Schaden von ihr abwenden.

„Es gilt die Unschuldsvermutung“

Der Vorsitzende der CDU im Kreis Göttingen, Fritz Güntzler, respektiert Ehbrechts Schritt. Aber: „Es gilt die Unschuldsvermutung“, sagt Güntzler. Die Aufhebung der Immunität sei lediglich dazu da, die Ermittlungen zu ermöglichen. Welche Auswirkungen das auf die kommende Landtagswahl habe, sei „völlig offen“, die Aufstellung der Kandidaten sei erst für 2022 geplant.

Vergangene Woche wurden sowohl die Privaträume Ehbrechts als auch die Büros seiner Firma LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH in Heiligenstadt durchsucht. Wie aus den aktuellen Insolvenzbekanntmachungen des Amtsgerichts Mühlhausen hervorgeht, wurde dort am 9. Juli Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH gestellt. Geschäftsführer ist Thomas Ehbrecht.

