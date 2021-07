Harz: Mountainbike-freundliche Gastgeber werden gesucht

Noch bis zum 21. Juli können sich Harzer Gastgeber mit Interesse an der Zielgruppe Mountainbiker bei der „Volksbank Arena Harz“, dem großen Harzer Mountainbike-Rundroutennetz, als mountainbike-freundliche Gastgeber registrieren lassen.

Das hat für die Teilnehmer Vorteile: Sie erhalten dann unter anderem das offizielle Schild „Mountainbiker willkommen“ und nehmen an der Vermarktung des Angebots teil, vor allem durch den jährlich im Spätsommer erscheinenden Katalog „Mountainbiking. Harz. Die Magie der Berge erfahren“ und über die Website. Hier sind unter www.volksbank-arena-harz.de alle mountainbike-freundlichen Gastgeber gelistet.

Die Registrierung ist ein Jahr gültig und mit geringen Kosten verbunden. Voraussetzungen dafür sind unter anderem eine verschließbare Abstellmöglichkeit und eine Waschmöglichkeit für Räder, Werkzeug für Kleinreparaturen und anderes.

74 Rundrouten sind ausgeschildert

Die „Volksbank Arena Harz“ umfasst insgesamt 74 Mountainbike-Rundrouten mit einer Gesamtlänge von mehr als 2.300 Kilometern und 50.000 Höhenmetern. In 31 Harzer Orten, zwischen Bad Grund und Blankenburg, zwischen Goslar und Bad Sachsa, können die Radsportler auf die ausgeschilderten und klassifizierten Mountainbike-Routen starten. Natürlich ist aber auch von jeder anderen Stelle entlang der bestens ausgeschilderten Strecken der „Volksbank Arena Harz“ ein Einstieg möglich.

Der Harz ist das größte Mountainbike-Paradies im Norden und lässt das Herz jeden Radsportlers höher schlagen. Die Strecken sind dabei nach einem einheitlichen System mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden klassifiziert. So kann jeder Mountainbiker die für ihn passende Herausforderung wählen.

Einfache Ausschilderung

Die Rundrouten haben ein einfaches Ausschilderungsprinzip. Es vermeidet im Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes große und unnötige Schilder im Wald. Sie sind jeweils nur in einer Richtung ausgeschildert; ausschließlich an Abzweigungen finden sich Richtungsschilder. In jedem Startort gibt es an einem zentral gelegenen Startpunkt zudem eine Übersichtskarte mit allen Routen der Umgebung.

Die „Volksbank Arena Harz“ ist mit ihren Strecken auch für E-Biker konzipiert. Sollte trotz aller Vorplanung unterwegs der Akku schlapp machen, stellen verschiedene Gaststätten und Ausflugslokale, gekennzeichnet mit dem Schild „Hier laden Sie auf“, den Sportlern gerne eine Steckdose zum Aufladen zur Verfügung – unter anderem auch die Stadtbibliothek Osterode.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter info@volksbank-arena-harz.de oder 05323/982461.