Unfall nach verbotenem Autorennen

Göttingen. Drei Insassen sind am Freitagabend in Göttingen verletzt worden.

Zeugenaussagen und Unfallspuren haben zu dem Verdacht geführt, dass sich zwei Autofahrer ein verbotenes Rennen auf der Kasseler Landstraße in Göttingen geliefert haben, ehe es zu einem Unfall an der Ecke Otto-Brenner-Straße kam. Dieser ereignete sich am Freitag gegen 22.45 Uhr. Darüber informiert die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine 24-jährige Frau – die sich vermutlich mit einem 22-jährigen Mann das Rennen lieferte – mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und die drei Insassen wurden verletzt.

Eine Insassin musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Führerscheine der beiden Fahrer wurden beschlagnahmt, die Einziehung der beiden Pkw als Tatmittel wird geprüft.