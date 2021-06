Gruppe prügelt sich

Northeim Körperliche Auseinandersetzung endet in Gewahrsamszelle.

Northeim. Am späten Freitagabend, 25. Juni, kam es auf einem Freizeitgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 38-jähriger Northeimer mit einer anderen Personengruppe in Streit. Im Zuge dessen kam es zwischen dieser männlichen Person und der besagten Gruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei kam es zwischen dem 38-jährigen Northeimer und einem 42-jährigen Northeimer zu wechselseitigen Körperverletzungen. Anschließend schlug und trat der 42-jährige mit mindestens einem weiteren unbekannten Beschuldigten auf den am Boden liegenden 38-jährigen ein. Die Personen konnten daraufhin durch die eingesetzten Beamten getrennt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten dann von einem 42-jährigen Zeugen aus Hannover beleidigt. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung schlug dieser in Richtung der eingesetzten Beamten. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Anschließend wurde der 42-jährige der Gewahrsamszelle zugeführt. Auch hier leistete der Beschuldigte mehrfach Widerstand. Da gegen den 42-jährigen Hannoveraner mehrere Haftbefehle vorlagen wurde er nach Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle der JVA Göttingen zugeführt.

Es wurden mehrere Blutentnahmen entnommen und diverse Strafverfahren (u.a. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung) eingeleitet.