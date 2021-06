Kreis Göttingen: Wartelisten für Impfzentren fast abgebaut

177.982 Impfungen gegen Covid-19 wurden mit Stand 25. Juni 11 Uhr bislang im Kreisgebiet vorgenommen.

Damit haben hier 107.892 Personen eine Erstimpfung erhalten, 70.090 Personen sind bereits vollständig geimpft, haben also entweder bereits eine Zweitimpfung erhalten oder sind mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson versorgt. Der Anteil der Impfungen in den stationären Impfzentren des Landkreises in Herzberg und Göttingen sowie durch deren mobile Teams liegt bei 108.885 Personen. In den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Kreisgebiet wurden 69.097 Personen geimpft. In der Stadt Göttingen beträgt die Gesamtzahl der Impfungen 131.029.

Wer sich nun anmeldet, hat gute Chancen

Die Wartelisten für die Impfzentren des Landkreises in Herzberg am Harz (OBS) und Göttingen (BBS II) sind weitgehend abgebaut. Mit den bis Anfang Juli angekündigten Impfstofflieferungen können für die verbleibenden rund 300 ausstehenden Anmeldungen je Impfzentrum Termine vergeben werden. „Wer bislang gezögert hat oder noch nicht dazu gekommen ist, sich um einen Impftermin zu kümmern – jetzt ist ein guter Zeitpunkt“, rät Kreisrätin Marlies Dornieden. Wer sich nun anmelde habe gute Chancen, kurzfristig im Juli einen Impftermin zu bekommen. Zwischenzeitlich sei der Eindruck entstanden, nach Aufheben der Priorisierung sei der Andrang groß und es dauere lange, bis eine Anmeldung für das Impfzentrum Erfolg habe. „Auch wenn die Inzidenzwerte derzeit niedrig sind und bereits mehr als jeder zweite Kreiseinwohner eine erste Impfung erhalten hat, darf dies nicht dazu führen, dass jetzt eine Zurückhaltung bei der Impfung einsetzt“, so Dornieden.

Anmeldungen sind möglich über die Hotline des Landes Niedersachsen unter 0800 99 88 665 (montags bis samstags, 8 bis 20 Uhr, feiertags geschlossen) oder unter www.impfportal-niedersachsen.de.