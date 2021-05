Flauschige Leisetreter: Mit Alpakas auf Tour im Harz

Auf der Wiese hinter dem Maritim-Berghotel in Braunlage grasen die Alpakas von Anke Landschreiber, Marc Binnewies und Christopher Schramek, die jeden Besucher neugierig in Empfang nehmen. Ein Spaziergang mit Alpakas kann sehr entspannend sein, was Anke Landschreiber selbst schon mehrmals erlebt und bei Gästen beobachtet hat.