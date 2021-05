Hann. Münden: Nachts gilt die Ausgangssperre

Hann. Münden. Die nächtliche Ausgangssperre soll ab Donnerstag in Hann. Münden dazu beitragen, Corona-Neuinfektionen entgegenzuwirken. Es gibt ein paar Ausnahmen.

Die Polizei kontrolliert in Hannover die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre.

In der Stadt Hann. Münden gilt ab Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre. Hintergrund ist die hohe Zahl an Neuinfektionen im Bereich der Stadt: Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 334,1. Da es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen ohne erkennbare Hotspots handelt, wird diese Maßnahme durch das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verfügt. Das teilt die Verwaltung unserer Zeitung mit.

Nächtliche Ausgangssperre in Kernstadt von Hann. Münden gilt zunächst bis 12. Mai

Demnach orientiert sich die Allgemeinverfügung an den Regelungen des Infektionsschutzgesetz des Bundes. So gilt die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, abgesehen von Ausnahmen wie der Berufsausübung oder der Versorgung von Tieren. Betroffen ist der Bereich der Kernstadt von Hann. Münden ohne die Ortsteile. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis Mittwoch, 12. Mai 2021, 5 Uhr.

Grundsätzlich ist bei Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Corona-Landesverordnung der Inzidenzwert des gesamten Landkreises heranzuziehen, den das Robert Koch-Institut täglich ermittelt. Bei konkreten Infektionsgeschehen, wie bei einem Ausbruch in einer Einrichtung oder auffälligen Häufungen in einer Ortschaft, werden lokale Maßnahmen ergriffen. Die Wirkung der Maßnahme wird fortlaufend geprüft.