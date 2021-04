7-jähriger Radfahrer erfasst Fußgängerin – Frau schwer verletzt

Northeim. Schwer verletzt wurde eine 76-jährige Fußgängerin bei einer Kollision mit einem jungen Fahrradfahrer am Mittwochabend in Northeim.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr in der Scharnhorststraße. Ein siebenjähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung Einbecker Landstraße und übersah die entgegenkommende 76-jährige Fußgängerin, so die Polizei.

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrrad schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. pol