Reifen zerstochen, Polizei sucht Zeugen

Bündheim Mit einem unbekannten Gegenstand wurde der Reifen eines in Bündheim geparkten Pkw zerstört.

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 1. April, ab 21 Uhr, und Freitag, 2. April, 11.45 Uhr, an einem Pkw einen Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war in der Breiten Straße in Höhe der Einmündung Deilichstraße geparkt. Durch einen unbekannten Täter wurde der rechte hintere Reifen des blauen VW Touran mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem möglichen Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg, Telefon 05322/911110, in Verbindung zu setzen.