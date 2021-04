Als Helfer in der Not zeigte sich die Polizei in Seesen für ein Schaf. Am 2. April hatte gegen 13 Uhr ein Anrufer gemeldet, dass sich in der Granestraße nahe des Steinway-Parks ein Schaf in einem Weidezaun verfangen hatte.

Das Tier konnte von den eingesetzten Polizeibeamten unverletzt befreit werden.