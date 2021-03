Amtswechsel in der Polizeiinspektion Northeim

Die Polizeiinspektion Northeim hat seit dem 1. Februar 2021 erstmalig eine Leiterin Einsatz. Die 32-jährige Polizeirätin Vicky Berkhan, die selbst in der Kreisstadt aufgewachsen ist, ist nun mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt. Polizeidirektor Michael Weiner als Inspektionsleiter und der bisherige Amtsinhaber, Polizeioberrat Niklas Fuchs, begrüßten die junge Polizeirätin.

Vicky Berkhan ist seit dem 1. Oktober 2008 im Dienst der Landespolizei Niedersachsen und nahm nach ihrem dreijährigen Bachelor-Studium an der Polizeiakademie unterschiedliche Dienstposten im Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim und der Polizeidirektion Göttingen wahr. 2018 begann das Masterstudium an der Hochschule der Polizei in Münster. Unmittelbar danach schloss sich eine mehrmonatige Verwendung bei Interpol in Lyon an.

„Ich begrüße Vicky Berkhan ganz herzlich in unserer Polizeiinspektion. Ich kenne Frau Berkhan schon aus unterschiedlichen Verwendungen in der Polizeidirektion Göttingen. Sie ist eine tolle Führungskraft mit einem ausgeprägten Maß an sozialer und fachlicher Kompetenz. Die Amtsgeschäfte wurden durch Niklas Fuchs umfassend übergeben. Damit kann unsere neue Leiterin Einsatz unmittelbar einsteigen. Ich wünsche ihr im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Dienststellen eine glückliche Hand“, sagte Michael Weiner zum Dienstantritt.

Niklas Fuchs hat in der Polizeiinspektion Northeim für mehr als zweieinhalb Jahre die Aufgaben des Leiter Einsatz wahrgenommen. Fuchs ist seit dem 2. Oktober 2000 im Dienst der Landespolizei. Er absolvierte sein Masterstudium an der Hochschule der Polizei von 2011 bis 2013. Danach schloss sich eine knapp fünfjährige Verwendung als Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen bis zu seinem Amtsantritt als Leiter Einsatz in der PI Northeim an. Mit seinem Namen ganz eng verbunden war die professionelle Bewältigung der Einsatzlagen in Heckenbeck, die unzähligen Versammlungslagen in Einbeck sowie die neue strategische Ausrichtung des Einsatzmanagements und der Verkehrssicherheitsarbeit in der PI Northeim. Zudem begleitete Fuchs die Anpassung der polizeilichen Strukturen in Südniedersachsen, in deren Ergebnis die PI Northeim seit dem 1. Januar 2019 eigenständigen ist. POR Fuchs wechselt mit Datum vom 22. März 2021 in den Stab der Polizeidirektion Göttingen.

„Niklas Fuchs hat mit Blick auf sein Wirken in unserer Polizeiinspektion in jedweder Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Eine starke Persönlichkeit, sein menschlicher Umgang, seine fachliche Expertise, sein unglaubliches Engagement sowie seine hohe Anerkennung, innerhalb und auch bei unseren Netzwerkpartnern, hat nicht nur mich beeindruckt. Ich wünsche Niklas Fuchs für die berufliche Zukunft und den nächsten Karriereschritt alles erdenklich Gute“, führte Polizeidirektor Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Northeim, aus.