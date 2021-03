Polizei fixiert 42-jährigen Northeimer

Am Samstag, dem 13. März, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 42-jähriger Northeimer in der Graf-Otto-Straße kontrolliert, da er zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem kontrolliertem Pkw, einem Opel, Kennzeichen angebracht waren, die nicht für das zu kontrollierende Fahrzeug ausgegeben waren. Ferner stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Amphetamin.

Die Kennzeichen, die am Pkw angebracht waren, wurden beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur hiesigen Polizeidienststelle verbracht. Dort weigerte er sich jedoch, sich eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Sie musste daher unter Anwendung unmittelbaren Zwangs (Fixieren des Beschuldigten an Händen und Füßen) entnommen werden. Es wurden u.a. Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter Drogenbeeinflussung.