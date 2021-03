Ostlutter: Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Seesen. Der Mann war am Sonntag mit einem Baum kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag. Das meldet die Polizeiinspektion Goslar. Demnach befuhr der 43-Jährige mit seinem Pkw gegen 7.30 Uhr die L500 in Richtung Ostharingen. Kurz hinter dem Ortsausgang Ostlutter verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei zog der Mann sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. pol