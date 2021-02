Göttingen: Vier Coronafälle in Wohnanlage

In einem größeren Wohnkomplex am Hagenweg sind aktuell Coronafälle bestätigt worden. Das teilte Göttingens Sozialdezernentin und Leiterin des Corona-Krisenstabs, Petra Broistedt, am Freitagnachmittag mit. „Wir haben dort bislang vier Infizierte“, sagte sie. Die vier Menschen zeigten bislang keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Aufgefallen seien sie, weil bei einem Arztbesuch routinemäßig auf das Corona-Virus getestet wurde, so die Dezernentin.

