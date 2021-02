Auto brennt lichterloh – Fahrer bleibt unverletzt

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung.

Sudheim. Auf der Kreisstraße Sudheim in Richtung Levershausen kam es am Donnerstagabend zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde niemand.

Unverletzt blieb ein Autofahrer aus dem Raum Osterode, als sein Fahrzeug am Donnerstagabend auf der Kreisstraße Sudheim in Richtung Levershausen in Brand geriet. Das berichtet die Kreisfeuerwehr Northeim.

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 20 Uhr vor Ort eintrafen, brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Das brennende Auto wurde zuerst mit Wasser und anschließend mit Schaum gelöscht.

Die Straße musste abgesperrt werden. Im Einsatz waren etwa 25 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Abschleppunternehmen. Ursache für das Feuer sei wahrscheinlich ein technischer Defekt, so die Brandschützer abschließend. mh/ffw