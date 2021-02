Northeim. Wegen der Sanierung von Fahrbahnschäden wird am Dienstag, 2. Februar, die Autobahn 7 in Richtung Süden zwischen Seesen und Northeim gesperrt.

A7 wird am Dienstag in Richtung Süden gesperrt

Wegen akuter Reparaturarbeiten wird die Autobahn 7 am Dienstag, 2. Februar, zwischen Seesen und Northeim in Richtung Süden gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Via Niedersachsen gilt die Sperrung in der Zeit von 8.30 bis 22 Uhr. Die entgegengesetzte Fahrbahn in Richtung Hannover sei von der Maßnahme nicht betroffen.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über eine beschilderte Umleitungsstrecke geführt. Ab Seesen geht es über die Bundesstraße 248 in Richtung Echte, sowie die B241 und B3 Northeim bis zur Anschlussstelle Northeim-Nord. „Verkehrsteilnehmer werden zur Stauvermeidung ausdrücklich gebeten, den beschilderten Umleitungsstrecken zu folgen und nicht etwaigen, anderslautenden Anweisungen von Navigationssystemen“, so die Mitteilung der Via Niedersachsen.

Das Einrichten der Sperrung kann um bis zu 30 Minuten von der angegeben Zeitspanne abweichen. „Aufgrund der Maßnahme kommt es zu Behinderungen, für die wir um Verständnis bitten.“ ms