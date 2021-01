Landkreis Göttingen sucht noch Personal für Impfzentren.

Blick in das Impfzentrum in Herzberg.

Die Stadt Göttingen hat das jetzt vollständig fertiggestellte Impfzentrum Siekhöhe in Göttingen präsentiert und einen Rückblick auf die ersten beiden Impfwochen in Göttingen gegeben. Wie Dominik Kimyon, Pressesprecher der Stadt, unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt, wurde dabei verstärkt darauf hingewiesen, dass die regelmäßige Impfstofflieferung "das Nadelöhr" der nächsten Wochen sein wird. "Inzwischen wurden knapp 1.200 Menschen in fünf Altenpflegeheimen in der Stadt Göttingen geimpft, weitere neun Heime stehen noch aus", sagt Kimyon. In Göttingen wie auch in der Sporthalle der Oberschule Herzberg können die Impfzentren Anfang Februar starten. Landkreissprecher Ulrich Lottmann bestätigt dies auf Nachfrage und betont: "Der Start hängt natürlich vom Impfstoff ab."

Impfstoff fehlt aktuell

"Doch bevor die Impfzentren öffnen, sollen alle Pflegeeinrichtungen durchgeimpft werden", heißt es vonseiten der Stadt Göttingen. Derzeit sei aber kein Impfstoff vorhanden. Für die vergangenen Woche wurde auch keine Impfstofflieferung für die Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis erwartet. Dennoch sind hier bereits bis einschließlich Samstag, 9. Januar, mehr als 2.000 Impfungen erfolgt (wir berichteten).

Aber nicht nur Impfstoff, sondern auch Personal wird noch für die Impfzentren benötigt. Der Landkreis Göttingen betreibt zwei Impfzentren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mehr als 200.000 Menschen im Kreisgebiet haben so die Möglichkeit, sich an den Standorten Herzberg und Göttingen gegen das SARS-CoV-2-Virus impfen zu lassen, teilt der Landkreis Göttingen unserer Zeitung mit. Für die Impfzentren benötigt die Kreisverwaltung noch Fachkräfte, die mindestens die Qualifikation eines Rettungshelfers haben. Bewerbungen sind im Online-Stellenportal für den öffentlichen Dienst, Interamt. Für Rückfragen steht die E-Mail impfzentrum-personal@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.

Seltene Reaktionen auf Impfstoff

Bei der Vergabe des Corona-Impfstoffs kann es wie bei allen anderen Impfungen zu allergischen Reaktionen kommen. Das komme selten vor, werde aber stets in medizinischen Abläufen vorausschauend bedacht, informiert die Stadt Göttingen. Auf solche Fälle sind nicht nur das Impfzentrum Siekhöhe der Stadt Göttingen und dessen mobile Teams sehr gut vorbereitet.

Schmerzen an der Einstichstelle oder grippeähnliche Beschwerden sind dagegen relativ häufig und nicht unerwartet. Sie zeigen, dass der Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt.

Eine allergische Reaktion auf den Impfstoff aber gab es am Nachmittag des 12. Januar in einer Altenpflegeeinrichtung in Göttingen. "Die geimpfte Person hat unmittelbar im Anschluss an die Impfung Anzeichen einer allergischen Reaktion gezeigt. Dazu zählen etwa plötzlich auftretende Übelkeit, Hautreaktionen und starke Kopfschmerzen. Auf diese Situation war das gesamte Impf-Team gut eingespielt. Für solche Fälle notwendige Medikamente sind immer mit dabei und konnten schnell gegeben werden. Zu einer für solche Fälle vorgesehenen vierundzwanzigstündigen medizinischen Überwachung wurde die Person, der es inzwischen wieder gut geht, in ein Krankenhaus verlegt", informiert die Stadt Göttingen.

Keine weiteren Fälle bekannt

Wenn eine Reaktion aufkomme, werde das dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet. Dort erfolge die Impfüberwachung für ganz Deutschland. Auch das Landesgesundheitsministerium wurde noch am 12. Januar über das Geschehen informiert. "Ein vergleichbarer Fall ist bei Impfungen durch mobile Teams des Landkreises nicht bekannt. Zwar gab es ärztliche Prüfungen bei einzelnen Personen, ein Zusammenhang mit der Impfung wurde dann aber verneint", erklärt Ulrich Lottmann auf Nachfrage.