Stadt Göttingen informiert über Evakuierung wegen Bombenverdachts

„Der Bombenverdacht in der Godehardstraße fordert alle Göttinger, insbesondere die Anwohner im 1.000-Meter-Radius um die Fundstellen der vier verdächtigen Objekte in der Godehardstraße. Die Sicherheit der Bevölkerung steht an erster Stelle“, teilt die Stadt Göttingen unserer Zeitung mit. Eine Entschärfung so bald wie möglich sei nach dem aktuellen Stand ohne Alternative. Die Verdachtsstellen seien aber so gesichert, dass derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe.

Während der geplanten Bombenentschärfung am Samstag, 30. Januar, müssen mehr als 8.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Da eine Evakuierung wegen der Corona-Auflagen anders erfolgen muss als zu anderen Zeiten, ist die Rückmeldung der Anwohner für die Planung der Evakuierung sehr wichtig, heißt es seitens der Stadt. Die Stadt appelliert an die Anwohner, sich frühzeitig um eine Unterkunft zu bemühen. Wem das nicht möglich sei, wer also für die Evakuierung noch eine Unterbringung benötige, melde sich bitte umgehend beim Bürgertelefon unter 0551-4004048. Am besten bis Freitag, 15. Januar.

Die Stadt bereitet Evakuierungszentren und weitere Unterbringungsmöglichkeiten vor

„Wenn das nicht gelingt, dann wird es auch danach eine Lösung geben. Wichtig ist der Anruf. Das Team des Bürgertelefons beantwortet auch alle weiteren Fragen, die sich zur Evakuierung ergeben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. In den ersten drei Tagen gingen am Bürgertelefon insgesamt 494 Anrufe zu dem Thema ein. Davon meldeten sich 146 Anrufer für eine Unterbringung durch die Stadt an. Die Stadt bereitet Evakuierungszentren und weitere Unterbringungsmöglichkeiten vor. Details zu den Evakuierungszentren sind unter goe.de/bombenverdacht abrufbar, sie werden fortlaufend nach aktuellem Stand ergänzt und sind dort auch in zahlreichen Fremdsprachen zu finden.

Einzelne Einrichtungen, darunter auch Seniorenheime, werden gesondert evakuiert. Bewohner aus der Flüchtlings- und aus der Wohnungslosenunterkunft bringt die Stadt in leeren Wohnungen der großen Flüchtlingsunterkünfte und in weiteren Unterkünften unter. Die Hygiene- und Abstandsregeln werden gewahrt.