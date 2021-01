Brand in einem Einfamilienhaus Northeim

Am Montagmorgen kam es in einem Einfamilienhaus in Wolbrechtshausen zu einem Brand im Bereich einer Sauna. Die Hausbewohnerin bemerkte kurz vor 7 Uhr Rauchentwicklung und Brandgeruch aus dem Bereich des Erdgeschosses. Ihr Lebensgefährte und sie verließen daraufhin unverletzt das Fachwerkhaus und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht. Ursächlich für den Brand ist nach ersten Ermittlungen vor Ort ein technischer Defekt der Sauna des Wohnhauses. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.