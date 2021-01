114 neue Infektionen seit Freitag im Kreis Göttingen

Göttingen. 609 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 76,7. Das meldet die Verwaltung am Sonntag, 10. Januar.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.210. Das sind 114 mehr als am Freitag. Davon gelten 3.474 (+65) Personen als von der Infektion genesen, 127 (+1) Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

Lage in Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Fälle / akut Infizierte)

Gemeinde Bad Grund 85/7)

Stadt Bad Lauterberg 150/13

Stadt Bad Sachsa 117/6

Samtgemeinde Dransfeld 59/9

Stadt Duderstadt 555/149

Gemeinde Friedland 88/11

SG Gieboldehausen 174/53

Stadt Göttingen 1.362/158

Stadt Hann. Münden 450/52

Samtgemeinde Hattorf 101/7

Stadt Herzberg 327/19

Stadt Osterode 218/20

Gemeinde Walkenried 60/27

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens gelten die Maßnahmen der Corona-Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Sie enthält unter anderem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an allen Örtlichkeiten unter freiem Himmel, an denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten.