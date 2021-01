Northeim: 70 Meter Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in Northeim mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Das meldet die Polizei. In der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr wurde laut dem Bericht etwa 70 Meter Kupferkabel, das an zwei Stromverteilerkästen angeschlossen war, von einer Baustelle auf einem Firmengelände in der Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 entgegen.

