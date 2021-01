BUND warnt vor erhöhten Radon-Werten im Harz

Die Nichtregierungsorganisation BUND hat sich erneut zur Radon-Gefahr im Harz geäußert. „Die Lage ist eindeutig, der ganze Harz ist betroffen“, fasst es Friedhart Knolle, der Vorsitzende des BUND-Regionalverbands Westharz gegenüber der Goslarschen Zeitung zusammen. Während im Land Sachsen-Anhalt bereits Risiko-Gebiete ausgewiesen worden seien, habe Niedersachsen dies bislang noch nicht getan, ärgert sich Knolle.

Einatmen von Radon zählt laut BUND nach dem Rauchen zu den größten Lungenkrebsrisiken

Der Harz sei ein ökologisch und touristisch sehr wertvolles Gebirge. Besonders sehenswert sei das Geomuseum der TU Clausthal, dort fänden sich auch Uranminerale. „Und genau hier beginnt ein anderes Kapitel der Harzgeologie – es lauern auch Gefahren im Untergrund“, warnt Knolle. Daher müsse auch in Schaubergwerken und Schauhöhlen regelmäßig der Radon-Gehalt gemessen werden.

Radon ist ein natürliches radioaktives Edelgas, das aus dem Erdboden austritt und sich in Gebäuden anreichern kann. Das Gas ist instabil und strahlt bei seinem Zerfall unter anderem Alphastrahlen ab. „Radon verursacht etwa die Hälfte der natürlichen Strahlenbelastung in Deutschland. Das Einatmen zählt nach dem Rauchen zu den größten Risiken, an Lungenkrebs zu erkranken, so das Bundesamt für Strahlenschutz“, zählt Knolle auf. „Bergleute unter Tage atmen besonders viel Radon ein und haben deshalb ein deutlich erhöhtes Risiko für Lungenkrebs.“

Die Radonkonzentration hängt hauptsächlich von der Geologie des Untergrundes ab

Zur Erinnerung: Mit dem Strahlenschutzgesetz von 2017 wurden erstmals klare Maßnahmen zur Radon-Minderung eingeführt. So wird unter anderem ein Referenzwert zur Bewertung der Radonkonzentration in Aufenthaltsräumen festgelegt. Dieser sollte nicht überschritten und wenn möglich nach dem Minimierungsgrundsatz des Strahlenschutzes unterschritten werden. Hierzu sollen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um den Zutritt von Radon in Innenräume zu vermeiden oder zumindest zu erschweren.

Auf einer Karte dokumentiert der BUND eine eigene Radon-Messung. Die Werte im Harz sind hoch. Foto: Privat / BUND Westharz

Um welche es sich handelt, wird in einem regelmäßig zu aktualisierenden Maßnahmenplan erläutert. Dazu Knolle: „Die Bundesländer hatten zwei Jahre Zeit, um Gebiete zu benennen, in denen mit erhöhten Radon-Werten zu rechnen ist. Es gibt regional erhebliche Unterschiede, so das Bundesamt für Strahlenschutz. Denn die Radonkonzentration in Gebäuden ist nicht nur abhängig vom Verhalten der Bewohner, zum Beispiel durch unzureichendes Lüften, sondern insbesondere von der Geologie des Untergrundes.“

Niedersachsen hat seine Risikogebiete bislang nicht ausgewiesen

In hoch belasteten Gebieten seien besondere Maßnahmen zum radonsicheren Bauen zu beachten, erinnert der BUND-Vorsitzende. Hierzu gehöre auch der Harz und hier speziell die Region Langelsheim – Goslar – Bad Harzburg – Mansfelder Land und Teile des Südharzes. Daneben seien auch auch die Region Duderstadt in Südniedersachsen sowie Thüringen und Sachsen im Erzgebirge, der ostbayerische Raum, der Schwarzwald und andere Gebirgsregionen betroffen. „Das Land Sachsen-Anhalt hat seine Hausaufgaben gemacht und 2020 Risikogebiete ausgewiesen – wo bleibt Niedersachsen?“, fragt Knolle und lässt die Antwort offen.

Wie von unserer Zeitung berichtet, bietet der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Hildesheim kostenlose Radonmessungen an. Hierfür werden noch Teilnehmer in Bad Grund gesucht (wir berichteten).

Anmelden für die Radarmessungen können Sie sich hier: www.nlwkn.niedersachsen.de.