Bauschäden an Basilika in Duderstadt entdeckt

Kein schöner Jahresbeginn bzw. -abschluss in der Basilika St. Cyriakus in Duderstadt: Dort krachten Mörtel aus einem Riss in einer Wand und Glassplitter aus einem Fenster herunter. Nach dem Mitternachtsläuten an Silvester sei ein „knallendes Geräusch“ zu hören gewesen, erzählt Propst Thomas Berkefeld.

Im Nordschiff waren aus dem Fenster direkt vor dem Turm Glaselemente herausgeplatzt. „Am Neujahrstag wurde durch einen Architekten ein Riss entdeckt, der sich durch das Gewölbe des letzten Joches im Seitenschiff zieht und im Gurtbogen zum Hauptschiff endet“, berichtet Propst Berkefeld.

Die Propsteigemeinde verzichtet seitdem auf das volle Geläut, die Glocken im Nordturm der Basilika schweigen. Vorsorglich wurde zunächst die Orgelempore gesperrt. Nach einer Begutachtung durch einen Statiker sei das aber nicht weiter nötig.

Wie der Schaden repariert wird und welche Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden, müsse noch geklärt werden. Auf Empfehlung der Bauabteilung im Bistum Hildesheim werde nun ein Gutachter beauftragt, der sich mit „dynamischen Belastungen aus Glockenschwingungen“ auskenne. Das berichtet Dr. Johannes Broermann von der Katholischen Pressestelle Göttingen.