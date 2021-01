Polizei Northeim verbucht zehn Einsätze in Silvesternacht

Von Silvester 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr hatte der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Northeim insgesamt zehn Einsätze zu bearbeiten. Unterstützung erhielten die Beamten durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim und Hundeführer der Polizeidirektion Göttingen. Das berichtet die Polizei.

Folgende Ermittlungsverfahren wurden aufgrund der zehn Einsatzanlässe eingeleitet:

1x Sachbeschädigung: beschädigter Mülleimer in Angerstein

2x Körperverletzung: durch Faustschlag durch einen 63-jährigen Northeimer gegen eine 21-jährige Northeimerin und eine 51-jährigen Northeimerin in Northeim

1x Verstoß gegen das Waffengesetz: mitgeführtes verbotenes Messer von einem 37-jährigen Northeimer in Northeim

1x Widerstand im Zusammenhang mit sechs festgestellten Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen: In einem Ortsteil von Nörten-Hardenberg wurden bei einer Silvesterparty sechs Personen aus mehr als zwei Haushalten in einer Wohnung angetroffen. Bei der Ahndung der Verstöße bezüglich der Corona-Bestimmungen bzw. bei der Unterstützung des ebenfalls anwesenden Rettungsdienstes (eine Person war aufgrund Rauschmittelbeeinflussung nicht mehr ansprechbar) leistete ein 28-Jähriger aus Kassel Widerstand und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Insgesamt ruhige Silvesternacht im Bereich Northeim

Des Weiteren wurden mehrere Ruhestörungen gemeldet, die jeweiligen Verursacher wurden zur Ruhe ermahnt und zeigten sich einsichtig.

Insgesamt war es im Verhältnis zu den letzten Jahren eine ruhige Silvesternacht, bilanzieren die Beamten. Die Polizei Northeim dankt den Bürgern, die sich augenscheinlich zu einem sehr großen Teil an die zur Zeit aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Bestimmungen hielten.

Ruhige Silvesternacht auch im Oberharz

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Oberharz verlief die Silvesternacht 2020/2021 ruhig. Die von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ausgewiesenen „Böllerverbote“ wurden, ebenso wie die derzeit geltenden Corona-Regeln, weitestgehend eingehalten, so die Polizei.

In Seesen brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Papiercontainer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.