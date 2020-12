Duderstadt In zwei Duderstädter Pflegeeinrichtungen gibt es mehrere Corona-Fälle bei Mitarbeitern und Bewohnern. So sieht es derzeit aus.

Corona in Duderstadt: Pflegeheim-Personal arbeitet am Limit

Zurzeit sind 18 Mitarbeiter der Hollenbach-Stiftung in Duderstadt ausgefallen, weil sie entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren oder als Kontaktpersonen unter Quarantäne stehen. Mit langen Schichten versuchen die verbliebenen Kollegen, die Arbeit zu schultern. „Wir sind an der Grenze des Leistbaren“, sagt Pflegedienstleiter Frank Riechel auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Arbeit in der Pflegeeinrichtung ist nicht weniger geworden: Auch etwa 20 Bewohner sind infiziert und momentan in einem isolierten Bereich untergebracht. Dazu mussten einige innerhalb des Hauses verlegt werden. Für den gesonderten Bereich musste beispielsweise eine zusätzliche Nachtwache abgestellt werden.

Riechel versucht nun, die Quarantänezeit von nicht-infizierten Mitarbeitern verkürzen zu lassen. Das ist beantragt. Er ruft zudem Freiwillige zum Unterstützen auf – das wäre eine Entlastung. Wer helfen möchte, kann sich bei der Hollenbach-Stiftung melden.

Zwei Tage vor Heiligabend waren wegen Verdachtsfällen die ersten Reihentests erfolgt. Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen testete nun erneut: am Montag, 28. Dezember, sämtliche Bewohner und am Dienstag, 29. Dezember, das Personal. Die Ergebnisse stehen aus.

„Haus Am Park“: „Lage aktuell unter Kontrolle“

Auch im Duderstädter Seniorenheim „Haus Am Park“ gibt es Corona-Fälle. Die Einrichtung sei bis auf Weiteres geschlossen, heißt es auf deren Internetseite. Der Grund sei, dass sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hätten. Das Göttinger Tageblatt berichtete von den Ergebnissen nach ersten Corona-Testung vor den Weihnachtsfeiertagen: 65 der 100 Bewohner und 15 der 93 Mitarbeiter des Altenheims waren mit Covid-19 infiziert.

Dem Tageblatt zufolge waren erneute Tests für Sonntag, 27. Dezember, angekündigt. Gegenüber unserer Zeitung wollte sich das „Haus Am Park“ nicht äußern. Aber: „Dank der Tests, die wir im ganzen Haus durchführen, ist die Lage aktuell aber unter Kontrolle“, teilt es auf der Internetseite mit.

Die Corona-Fälle in den Einrichtungen sind ein Grund für die vergleichsweise hohen Fallzahlen in der Stadt Duderstadt. Von 438 Infizierten, davon 166 akuten Fällen, berichtete das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen am Montagnachmittag. 377 beziehungsweise 141 waren am 23. Dezember gemeldet worden.