Das schönste Oberharzer Weihnachtshaus ist gekürt

Clausthal-Zellerfeld Jury hat Einsendungen ausgewertet und knappe Entscheidung gefällt: Gewinner-Haus steht in Wildemann.

Die Entscheidung ist gefallen: „Das schönste Oberharzer Weihnachtshaus“ 2020 steht bei Eva und Frank Fuchs in Wildemann. Das hat die Jury des diesjährigen Wettbewerbs entschieden, die sich die Einsendungen anhand der Bilder und teilweise persönlich vor Ort angesehen haben. Begutachtet wurde vor allem das stimmige Gesamtkonzept, die Nachhaltigkeit der eingesetzten Materialien, Farbkonzept und kreative Dekorationsideen sowie Qualität der Umsetzung, womit Familie Fuchs 149 Gesamtpunkte erreichen konnte. Das berichtete die Goslarsche Zeitung.

„Wir konnten in diesem Jahrknapp 20 Einsendungen zum Wettbewerb zulassen. Wir hatten auch einige Bewerbungen, die von weiterweg kamen – leider konnten wir diese nicht mit in die Jurywertung einbeziehen, da wir ja das schönste Oberharzer Weihnachtshaus gesucht haben“, berichtet Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Informationen Oberharz. „Wir überlegen uns aber für das nächste Jahr eine Lösung, um auch diese Personen zu beteiligen“, kündigt sie an.

Mehr Gewinner

Den zweiten Platz belegte Franziska Lehmann-Merten und den dritten Barbara und Jürgen Kaulen. Auf Platz Vier gelangten Andrea und Günter Mai sowie Heidi und Rolf Fuchs auf den fünften. Sie erhalten jeweils verschiedenste Erlebnispakete rund um den Oberharz.Die Gewinnübergabe erfolgt in diesem Jahr Corona-konform bei den jeweiligen Teilnehmern zu Hause. „Natürlich möchten wir uns neben den zahlreichen kreativen Teilnehmern auch noch einmal bei den großzügigen Sponsoren und der Jury bedanken, die uns das Auslobender Preise erst ermöglicht haben“, ergänzt Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz.

Für die Jury des Wettbewerbs konnten die Tourist-Informationen Oberharz folgende Persönlichkeiten gewinnen: Bürgermeisterin Britta Schweigel, Jens Lutz, Aufsichtsratsvorsitzender KBG und Betreiber des Ferienparks am Waldseebad, Dr. Stephan Röthele, Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Sympatec, Patrick Wolloscheck, Verwaltungsdirektor Rehazentrum Oberharz, Andrea Fricke, Designerin und Betreiberin der Glashütte Clausthal-Zellerfeld, Bettina Höll, Fotografin und Designerin in Clausthal-Zellerfeld und Tessa Funke, Kunstlehrerin an der Robert-Koch-Schule Clausthal-Zellerfeld.

Aktuelle Informationen zu allen Weihnachtsaktionen sowie auch zum Wettbewerb „Schönstes Oberharzer Weihnachtshaus“ finden Interessierte auf www.oberharz.de.