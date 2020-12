Feuerwehr evakuiert 140 Menschen aus ICE bei Göttingen

Die Rosdorfer Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag 140 Passagiere aus einem ICE evakuiert. Dieser war gegen 13.15 Uhr mit einem technischen Defekt nur wenige Meter vor dem Leinebusch-Tunnel zwischen Göttingen und Jühnde liegen geblieben.

„Glück im Unglück“, kommentierte Martin Willing, Einsatzleiter der Feuerwehr. Wäre der Zug nur wenige Meter weitergerollt, hätte das die Bedingungen für die 17 Kräfte aus Rosdorf und Mengershausen deutlich erschwert. Die Alarmierung war kurz nach 14 Uhr eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Insassen bereits knapp eine Stunde im stehenden Zug ausharren müssen, so Willing. Durch das Gleisbett konnten sie nun auf einen Zug umsteigen, der von Göttingen aus auf das Parallelgleis zum Einsatzort beordert worden war.

„Der ursprüngliche Plan, Busse einzusetzen, um die Passagiere weiter zu transportieren, ist verworfen worden“, so Willing. Stattdessen fuhr der Evakuierungszug die Bahnreisenden in der gewünschten Richtung weiter nach Süden, während der defekte ICE zurück nach Göttingen geschleppt wurde. Während des Einsatz war der Bahnverkehr über Eichenberg umgeleitet.