Bahn: Neue Taktungen und Verbindungen im Altkreis Osterode

Nicht nur Pendler wird es freuen: Der Fahrplanwechsel der Bahn, der am 13. Dezember in Kraft getreten ist, bringt zusätzliche Verbindungen mit sich. Auch für den Altkreis Osterode gibt es dadurch einige Verbesserungen.

Infrastruktur wurde modernisiert

So ist zum Beispiel die Infrastruktur im Abschnitt Herzberg – Seesen modernisiert worden. Mit Inbetriebnahme der digitalen Stellwerke wird auf der Linie RB 46 Braunschweig – Herzberg das Fahrplanangebot ausgeweitet: An Sonn- und Feiertagen ist hier ein Stundentakt eingeführt, um den Südharz im Freizeitverkehr besser an die Region Braunschweig anzuschließen.

Auch in den Abendstunden können sich Fahrgäste der RB 46 über eine tägliche Ausweitung des Angebotes freuen. Neu sind die Ankünfte in Herzberg um 23.21 Uhr sowie die Abfahrt nach Braunschweig um 22.34 Uhr. In Herzberg können Reisende in die Linie RB 80 umsteigen, sodass auch Osterode und Gittelde besser an die Kreisstadt Göttingen angebunden werden (Abfahrt 21.49 Uhr in Göttingen bzw. Ankunft Göttingen um 00.09 Uhr).

Anbindung an die Kreisstadt Göttingen

Zudem wird an Samstagen durch zusätzliche Zugfahrten im Abschnitt Seesen – Herzberg die Erreichbarkeit am frühen Morgen mit Ankünften in Herzberg um 7.21 bzw. einer Abfahrt um 6.34 Uhr ausgebaut.

Verbesserungen dürfen Reisende auch in Südniedersachsen erwarten. Hier wurde auf Wunsch des Nordhessischen Verkehrsverbundes das gesamte Angebot zwischen Göttingen und Kassel bzw. zwischen Göttingen und Bebra neu ausgerichtet. Auf der Linie RB 87 (ehemalige RB 7) Göttingen – Eschwege – Bebra wird ein Stundentakt die bisherigen unregelmäßigen Fahrten ersetzen. Dadurch entfallen längere Zeitlücken zwischen den Zügen von bis zu 90 Minuten.

Neue Taktung bringt neue Verbindungen

Die Abfahrten werden in Göttingen nun immer mit der RB 83 zur Minute 14 sein, die Ankunft zur Minute 45 (mit einer Ausnahme morgens). Hiermit entstehen Anschlüsse an die RE 2 mit Anbindung an Hannover, an die RB 85 mit Anbindung von Paderborn sowie an verschiedene Fernverkehrslinien. Die Linie RB 83 Göttingen – Kassel Hauptbahnhof verkehrt nun in der Hauptverkehrszeit häufiger und im Halbstundentakt. Zur Komplettierung des Halbstundentaktes verkehrt eine Fahrt der RE 9 Kassel – Halle zwischen Kassel Hauptbahnhof und Eichenberg im Takt der RB 83 (Abfahrt Kassel Hbf neu 5.46 statt 5.59 Uhr). Im Bahnknoten Eichenberg besteht ein Anschluss an einen Zug der RB 87 nach Göttingen. Zudem werden bislang zwischen Kassel und Eschwege verkehrende Züge nachmittags erstmals über Göttingen fahren, wodurch für Pendler neue Verbindungen entstehen.

Nach Jahrzehnten ist nun auch Einbeck wieder per Bahn erreichbar.

Niedersachsenticket gilt an weiteren Punkten

Darüber hinaus gilt das Niedersachsenticket für Fahrten im Regionalverkehr künftig ohne Aufpreis auch für Straßenbahn und Bus.