Autofahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Bei Dassel hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam eine Autofahrerin ums Leben. Das meldet die Polizeiinspektion Northeim.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 16 Uhr auf der L546 zwischen Wangelnstedt und Lüthorst. Die Frau aus dem Landkreis Holzminden befuhr mit ihrem Pkw die Landesstraße in Richtung Lüthorst. Am Ende einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich und prallte mit der Seite gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr Beifahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats Einbeck wurden auch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim sowie etwa 50 Kameraden der umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ließ das Fahrzeug beschlagnahmen. Bis gegen 19 Uhr blieb die Landesstraße gesperrt. pol