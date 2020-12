Bocksberg: Betreiber wollen zwei Millionen Euro investieren

Den Schwung aus dem Rekord-Sommer nutzen – und zwar möglichst schnell und unbürokratisch: Bocksberg-Betreiber Heiko Rataj hat im Ortsrat Hahnenklee eine Investition von zwei Millionen Euro angekündigt, um das touristische Angebot auszubauen, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu verlängern und auf diesem Weg vielleicht sogar mehr Übernachtungen für den Kurort hervorzubringen. Im Mittelpunkt seiner Planungen steht das „Hahnenkleer Kreiselmonster“.

Einmalige Sommerrodelbahn

Fünf Kreisel direkt hintereinander, einer davon überdacht – Rataj warb am Montagabend für seine zweite Sommerrodelbahn mit europaweiter Einmaligkeit, auch wenn sie in der Distanz deutlich kürzer ausfalle als der 1.250 Meter lange und im März 2012 in Betrieb genommene Bocksberg-Bob. Zudem sollen ein temporeicher Zipline-Parcours – ein riesengroßes Brudermodell gibt es an der Rappbodetalsperre – und eine Tubing-Bahn für eine gemütliche Reifenabfahrt entstehen. Und nicht zu vergessen: Die Wartezeiten sollen durch Umrüstungen am Sessellift stark verkürzt werden, so dass künftig 5.000 und nicht mehr nur 4.000 Bike(r)-Transporte möglich sind.

Nach dem Corona-Lockdown hatten die Warteschlangen in einem „fantastischen Sommer“ enorme Längen angenommen, aber auch Verdruss bereitet. „Wir wollen schnell bauen“, erklärte Rataj, um all jene Besucher nicht zu verlieren, die 2020 im Corona-Alternativurlaub den Harz für sich entdeckt hatten. Die Verweildauer am Berg soll durch die neuen Angebote verlängert werden. Der sogenannte „Zauberteppich“, der – selten eingesetzt – im Winter Ski-Fahrer wieder den Berg hinauf transportiert, könne für Parcours und Bahn genutzt werden. Ohnehin wird laut Rataj der Sommer fürs Geschäft immer wichtiger – der Winter ist nur noch „die Kirsche auf dem Pudding“.

Enger Bebauungsplan

Der Bocksberg-Betreiber Heiko Rataj. Foto: Sowa / GZ

Wo ist das Problem? In der von Ortsbürgermeister Heinrich Wilgenbus (CDU) vorgezogenen „inoffiziellen Einwohnerfragestunde“ sagte Rataj, dass er sich am gültigen Bebauungsplan für den Berg „entlang hangelt“, dieser aber voraussichtlich für die neuen Vorhaben „nicht ausreiche“. Ein langes Verfahren wäre kontraproduktiv. „Wir werden aber nicht einen Baum fällen oder roden“, versprach Rataj – und lobte die enge Abstimmung mit der Baubehörde der Stadt Goslar.

Zusagen wollte ein nach eigenem Bekunden überraschter Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk (CDU) am Montag nicht machen, freute sich zum einen über das Lob für seine Bauabteilung und versprach zum andern eine „positive Betreuung“, denn: „Der Bocksberg bleibt eine wichtige Attraktion, die überregional wirkt.“ Und dass keine Bäume weichen müssten, „gilt nicht für alle Investoren im Stadtgebiet“. Rataj verriet weiter, dass die acht Meter hohen grünen Masten für den Zip-Parcours am Waldrand stehen sollen („kaum wahrnehmbar“). Das „Kreiselmonster“ soll etwa 50 Meter vor dem Liebesbankweg enden und deshalb keine Wanderer stören. Im Sommer habe man zudem die Abfahrten für die Mountainbiker entschärft: „Seit August ist nur noch einmal der Hubschrauber geflogen.“ Und der Bike-Park liege bei den Rankings in Norddeutschland nach wie vor weit vorn in der Gunst der Nutzer.

Aussichtsturm zurückgebaut

Seit März 2012 ist die Anlage auf dem Bocksberg am Start. Die zweite Sommerrodelbahn soll kürzer, aber spektakulärer ausfallen. Foto: Epping / GZ

In aller Kürze: Der 1976 auf dem Berg errichtete Aussichtsturm war laut Rataj marode und wurde jetzt „zurückgebaut“. Eine Sanierung hätte 70.000 Euro gekostet. Für alle Wanderer ist aber der Turm zur Sprunganlage kostenlos für einen Rundblick zu erklimmen.

Und was ist mit den unangenehmen Bocksberg-Begleiterscheinungen? Hans Heinrich Wiebe (FDP) lenkte den Blick auf den alten Schützenplatz im Kurort: An den Sommer-Wochenenden „wurde dort campiert und uriniert – nach 18 Uhr gab es Anarchie.“

Eine Lösung hatte Rataj aus dem Stegreif nicht parat, bot den Bau einer Schranke an, sprach sich aber auch vehement gegen Parkgebühren aus. Und dass auch die Hahnenkleer selbst bisweilen anarchisch ihren Müll in den Seilbahn-Containern entsorgten – etwa die alten Weihnachtsbäume –, wollten Rataj und auch Wilgenbusam Ende der Diskussion auch nur erwähnt haben.