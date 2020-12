Das Fünf-Euro-Ticket in Südniedersachsen kommt Anfang 2021

Mit dem Jahreswechsel tritt die Tarifreform beim Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) in Kraft. Die Tarifreform, die im Vorfeld viel diskutiert wurde, beinhaltet die Einführung des Fünf-Euro-Tickets. Zudem wird es nach Angaben des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen ein verbundweites Sozialticket geben. Dem VSN gehören die Landkreise Göttingen, Northeim und Holzminden sowie die Gemeinde Wesertal im Landkreis Kassel an. Die neuen Tarife: Details und Hintergründe im Folgenden.

„Der Zweckverband-Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) ist mit zahlreichen neuen Angeboten im Buslinien-Verkehr in den letzten Jahren in Vorleistung getreten. Jetzt folgt mit der Tarifreform der nächste, wichtige Schritt zur Umsetzung der Verkehrswende in Südniedersachsen“, sagt Kreisrätin Christel Wemheuer (Grüne), Vorsitzende der ZVSN-Verbandsversammlung.

Fünf-Euro-Ticket wohl einmalig

„Mit dem Fünf-Euro-Ticket wird ein zentraler Baustein für die Mobilität in der Fläche umgesetzt, für das ich mich auch persönlich stark engagiert habe“, so der Göttinger Landrat Bernhard Reuter (SPD). „Durch die Kappung der bisherigen hohen Preisstufen, kann jeder Ort im VSN-Gebiet, also auch kreisübergreifend, für höchstens fünf Euro erreicht werden.“ Das sei deutschlandweit einmalig und ein wichtiger Beitrag für umweltschonende Mobilität. Mit der Einführung dieses Tickets, für das sich Reuter bereits während des Landratswahlkampfes 2016 und der damit verbundenen Kreisreform starkgemacht hatte, ist auch die Neuordnung der Preistafel des VSN verbunden.

Gab es bislang außerhalb der Stadt Göttingen neun Preisstufen, wobei eine Fahrt zwischen 2,50 (Stufe eins) und 10,80 Euro (Stufe neun) kostete, sind es jetzt fünf Preisstufen. „Alle Relationen der wegfallenden Preisstufen werden in die Preisstufe fünf eingruppiert. Neu eingerichtet wird die Preisstufe Netz, in der es Tageskarten, Sieben-Tage-Karten, Monatskarten und ein Abo geben wird. Die Preisstufe Netz hat Netzkartenfunktion und gilt somit im gesamten VSN-Gebiet“, ist auf der Internetseite des VSN zu lesen.

Auch für Kinder wird es günstiger

Eine Fahrt in Stufe eins kostet weiterhin 2,50 Euro und in Stufe fünf dann fünf Euro. Während die Preisstufen eins und vier auch nach der Tarifreform unverändert bleiben, wie ZVSN-Geschäftsführer Michael Frömming mitteilt, kosten die Tickets in der Preisstufe fünf jetzt fünf Euro statt 5,20 Euro. Für Kinder kostet eine Fahrt in der günstigsten Stufe aktuell noch 1,70 Euro. Ab 1. Januar sind es dann 1,25 Euro. In Preisstufe fünf zahlen sie 2,50 Euro statt bisher 3,40 Euro. In der bislang höchsten Stufe zahlten Kinder bislang für eine Einzelfahrt 7,20 Euro. Das bedeutet, dass für Kinder aus diesem Bereich eine Fahrt um fast fünf Euro billiger wird.

Die Kosten der Tarifreform werden laut Frömming durch die Landkreise Göttingen, Northeim und Holzminden sowie die Stadt Göttingen übernommen und liegen bei rund zwölf Millionen Euro.

Jugend-Freizeit-Ticket ersetzt Schüler-Freizeit-Ticket

Die Northeimer Landrätin Astrid Klinkert-Kittel hatte sich bereits seit Längerem stark gemacht für die Einführung des Jugend-Freizeit-Tickets: „Das Jugend-Freizeit-Ticket ist perfekt für junge Menschen, die in der Freizeit auch im VSN-Verbundgebiet außerhalb des üblichen Pendelweges mobil sein möchten beziehungsweise außer dem Weg zum Ausbildungsbetrieb auch den Weg zur Berufsschule mit dem ÖPNV zurücklegen möchten.“ Das Jugendfreizeit-Ticket löst das bisherige Schüler-Freizeit-Ticket ab. „Ab Januar haben alle Schüler und Auszubildenden die Möglichkeit auch außerhalb des üblichen Fahrwegs das Jugend-Freizeit-Ticket zu nutzen“, so der VSN. Neu sei dabei, dass ab sofort auch Schüler und Auszubildende ohne eine Schüler-Monats-Karte oder eine Schüler-Sammel-Zeitkarte das Jugend-Freizeit-Ticket nutzen können. Das Ticket richtet sich an Schüler und Auszubildende bis 20 Jahre und berechtigt innerhalb seines Gültigkeitszeitraums zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des VSN-Verbundgebietes. Das Ticket kostet 15 Euro im Monat und ist montags bis freitags ab 14 Uhr bis Betriebsschluss, spätestens jedoch bis 5 Uhr des folgenden Tages gültig. An den Wochenenden und in den niedersächsischen Ferien gilt es ganztägig. Integriert in das Ticket ist das Zwei-Wege-Azubi-Ticket. Schüler und Auszubildende, die eine Schüler-Monats-Karte oder eine Schüler-Sammel-Zeitkarte besitzen, können das Jugend-Freizeit-Ticket bereits ab Betriebsbeginn nutzen, um beispielsweise damit zur Berufsschule zu fahren.

Landrat Bernhard Reuter hat sich für das Fünf-Euro-Ticket eingesetzt. Foto: Christina Hinzmann / GT

Neu ist auch die VSN-Tageskarte, die entweder für eine oder für bis zu fünf Personen gelöst werden kann. Familien oder kleine Gruppen können ab sofort flexibel mit der Tageskarte nach Länderticket-Logik für eine, zwei, drei, vier oder fünf Personen den ÖPNV auf der gewünschten Relation nutzen. Dieses Ticket ist zum einen für die einzelnen Preisstufen oder für das gesamte VSN-Netz kaufbar. Im gesamten Netzbereich kostet es für eine Person 11,70 Euro und für fünf Nutzer 22,50 Euro.

Neuer Sozialtarif und Senioren-Ticket

Neu hinzu kommt auch ein Sozialtarif. Dieser gilt für alle Anspruchsberechtigten der Stadt Göttingen sowie der Landkreise im VSN-Gebiet. Diese VSNCard-E kostet monatlich 35 Euro. Anspruchsberechtigt sind unter anderem Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfeempfänger sowie Leistungsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz. Für die Göttinger Stadtbusse gibt es die sogenannte BusCard C für monatlich 26,50 Euro. Sie gilt nur in den Göttinger Stadtbussen.

Zusätzlich wird auch für Senioren über 65 Jahren ein neues Angebot geschaffen. „Dieses Ticket kostet monatlich 59 Euro und ist ausschließlich als Abo erhältlich“, teilt der VSN mit. Das Senioren-Ticket gelte verbundweit, habe keine Mitnahmeregelung und sei nicht übertragbar.

Mit an der VSN-Tarifreform beteiligt ist auch die Stadt Göttingen. Ziel sei laut Göttingens Stadtbaurätin Claudia Baumgartner, gute Alternativen zum Pkw für die Anreise in die City anzubieten. „Neben dem einheitlichen Tarif wird es zukünftig darum gehen, durch eine bessere Abstimmung des Fahrplanangebotes der ÖPNV-Unternehmen im Verkehrsverbund, sowie – soweit möglich – Angebotsverbesserungen im Liniennetz neue Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen“, so Baumgartner weiter.

Online-Ticket über DB-Navigator

Außer den Tarifmaßnahmen soll es im Bereich des VSN-Verbundraumes auch die Möglichkeit eines Online-Tickets über den DB-Navigator geben. „Der bargeldlose Ticketverkauf zusätzlich zu den weiterhin bestehenden Vertriebssystemen ist ein langer Wunsch unserer Kundschaft, dem wir gerne nachkommen“, so Frömming.

Die Tarifmaßnahmen gelten zunächst für zwei Jahre und werden stetig durch einen Ausschuss, bestehend aus den Aufgabenträgern ZVSN und Stadt Göttingen, sowie durch die Verkehrsunternehmen hinsichtlich der Annahme durch die Fahrgäste betrachtet.