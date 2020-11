Krankenhäuser sind auch in Zeiten von Corona sicher

Mit Beginn der zweiten Corona-Infektionswelle hat Markus Kohlstedde, Geschäftsführer des Krankenhauses St. Martini in Duderstadt, festgestellt, „dass immer mehr Patienten aus Angst, sich im Krankenhaus mit Corona zu infizieren, das Krankenhaus meiden, Symptome zu Hause aussitzen oder dringende Operationen absagen“. Ähnliche Beobachtungen haben auch die Helios-Kliniken in Herzberg/Osterode und Northeim gemacht. Doch das Aufschieben notwendiger Untersuchungen oder stationärer Aufenthalte im Krankenhaus aus Sorge vor Corona kann auf Kosten der Gesundheit gehen.

Verunsicherung

„Wir beobachten, dass einige Patienten mit Behandlungsbedarf aus Verunsicherung Krankenhäuser mitunter nur in sehr dringenden, schweren Notfällen aufsuchen“, schildert Stephan Matzath, Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Kardiologie der Helios-Klinik Herzberg/Osterode, die Erfahrungen. Auch der Chefarzt der Kardiologie, Intensivmedizin und Pneumologie von der Helios-Albert-Schweitzer-Klinik Northeim, Prof. Wolfgang Schillinger, sagt: „Bereits in der ersten Welle der Corona-Pandemie mussten wir feststellen, dass manche Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Patienten aus Verunsicherung erst spät den Notruf wählten und in die Klinik kamen. In abgeschwächter Form lässt sich dieser gefährliche Trend auch für das gesamte bisherige Jahr beobachten.“ Nach Auffassung des Northeimer Chefarztes sei es noch zu früh, „die Entwicklung bei Notfallpatienten für die zweite Corona-Welle zu bewerten“.

Der Duderstädter Krankenhaus-Geschäftsführer Kohlstedde indes beziffert den Rückgang der Patienten, die in den vergangenen Wochen aus Sorge vor einer möglichen Corona-Infektion Operationen abgesagt haben, auf „knapp 40 Prozent“. Ganz andere Erfahrungen hat man am Klinikum Hann. Münden gemacht. „Aus unserer Sicht sagen unsere Patienten, weder ambulant noch stationär, kaum aufgrund einer Sorge vor Corona ab. Die Zahl der Untersuchungen hat sich nicht merklich verändert“, teilt Geschäftsführer Marc Heiderhoff mit. „Das ist auch wichtig, damit keine potenziell gefährlichen Diagnosen zu spät erkannt werden, die dann langfristig schädliche Folgen für die Patienten haben könnten.“

Langzeitfolgen

Matzath warnt vor schweren Krankheitsverläufen oder Langzeitfolgen: „Die Angst vor einem Klinikbesuch kann fatale Folgen haben. Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere akute Krankheitsbilder sind dringend behandlungsbedürftig.“ Jede Minute könne entscheidend sein, um ein Menschenleben zu retten, sagt auch der Northeimer Chefarzt: „Es gilt wie eh und je: Auch leichte Symptome für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall-Anzeichen sind immer ein Notfall.“

„Natürlich können sich einige Menschen mit anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen oder wiederkehrenden Symptomen im Alltag für eine gewisse Zeit arrangieren“, ergänzt Matzath. Doch es gilt: Je eher die Behandlung erfolgt, desto besser stehen die Heilungschancen. Damit die Corona-Pandemie nicht auch für Menschen zur Gefahr wird, die nicht mit dem Virus infiziert sind.

Überzeugungsarbeit

Nach Auffassung von Markus Kohlstedde sei eines der größten Probleme, Überzeugungsarbeit zu leisten. „Ein Krankenhaus ist – nicht nur, sondern besonders – in Zeiten von Corona ein überaus sicherer und stark kontrollierter Ort, auch im Vergleich zu anderen öffentlichen Orten“, betont Kohlstedde. Auch Marc Heiderhoff versichert: „Wir sind bestrebt, unsere Patienten und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Corona-Infektion zu schützen.“

Bei der Beratung und Aufklärung der Patienten spielen auch die niedergelassenen Ärzte eine wichtige Rolle, so Kohlstedde: „Die Mehrheit der Patienten hat ein großes Vertrauen in ihre Ärzte und deren Empfehlungen zur weiteren Behandlung.“ Auch Heiderhoff hält die Verbindung und den Kontakt zu den niedergelassenen Medizinern für „extrem wichtig“. Immerhin gelinge es beispielsweise am Krankenhaus St. Martini in Duderstadt nach Auskunft Kohlsteddes, „über intensive Telefonate seitens der Sekretariate oder der Ärzte selbst, Patienten zum Umdenken zu bewegen.“

