Im Einsatz gegen Corona: Medizinstudierende helfen in UMG

Medizinstudierende setzen sich seit Beginn der Corona-Krise im März in Krankenhäusern überall in Deutschland ein, um Pflegepersonal zu entlasten und bei Corona-Tests zu helfen. Direkt zu Beginn der Pandemie meldeten sich nach Angaben von Stefan Weller, Pressesprecher der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), mehr als 850 Freiwillige für diese Arbeit.

Auch in der zweiten Welle engagieren sich hunderte Medizinstudierende in den Krankenhäusern Göttingens. Sie sind noch nicht mit ihrem Studium fertig und testen doch bereits Corona-Verdachtsfälle: Linja Feldmann und Philip Plättner erzählen von ihren Erlebnissen als Helfer in der UMG.

„Mich haben mit großer Sicherheit Corona-Patienten angehustet“, sagt Philip Plättner, und es klingt aus seinem Mund, als wäre das die normalste Sache der Welt. „Man gewöhnt sich daran, das ist Teil der Arbeit“, pflichtet Linja Feldmann bei. Die beiden Medizinstudierenden sind zwei der vielen freiwilligen Helfer, die sich seit Beginn der Pandemie in der Universitätsmedizin (UMG) und den anderen Krankenhäusern der Region engagieren. Der Zeitung haben sie verraten, wie sie ihre Arbeit erleben, wie sich dadurch ihr Leben verändert hat und warum angehustet werden ihnen nicht mehr besonders viel ausmacht.

Feldmann und Plättner helfen von Beginn an in den Krankenhäusern der Region. Von Anfang an kamen sie dabei auch in direkten Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen – Feldmann am sogenannten Screening-Point der Onkologie, Plättner zunächst in St. Martini in Duderstadt, anschließend in der Patientensichtung der UMG und im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung. Besonders Plättner kam dabei in regelmäßigen Kontakt mit möglicherweise Infizierten. Einige Dutzend, rechnet der 23-Jährige vor, dürften es in den vergangenen Monaten gewesen sein.

Gewöhnung an das tägliche Risiko als Corona-Helfer in der UMG

Bekommt man dabei keine Angst um Leib und Leben? „Als ich von den ersten positiven Tests gehört habe, habe ich schon geschluckt“, gesteht Feldmann. Die Bilder aus Italien oder New York, die im Frühling die Toten zeigten, hätten Angst gemacht, sagt Plättner, ihn aber auch bestärkt, helfen zu wollen. An das Risiko haben sich beide gewöhnt, versichern sie: Alle Helfer seien zu Beginn ausführlich eingewiesen worden, und mit korrekt getragener Schutzkleidung fühle man sich sicher, sagt Plättner. So, ergänzt Feldmann, sei die Fahrt im Bus ohne Schutzkleidung eigentlich gefährlicher als die Arbeit mit Schutzkleidung im Klinikum.

„Teil des Konzepts zu sein, war ein gutes Gefühl“, berichtet die 23-Jährige. Im Klinikum konnte sie direkt miterleben, wie aus Provisorien etablierte Einrichtungen wurden: „Das System hat sich entwickelt, während man mittendrin war. Erst standen wir hinter einem Tisch, jetzt haben wir einen richtigen Tresen.“ Und: Man tue etwas Sinnvolles für seine Mitmenschen und für sich selbst. Doch das Engagement in der Pandemie verändert auch einiges im Privatleben.

Feldmann hat ihre Familie in Köln schon lange nicht mehr besucht, Plättner seine Familie in Quedlinburg seit Anfang des Jahres nicht mehr ohne Maske und mehreren Metern Abstand gesehen. „Eigentlich ist mein Risiko nicht größer als das von anderen Menschen“, sagt er. Trotzdem könne man das merkwürdige Gefühl nicht abstellen, selbst Risikofaktor für seine Angehörigen zu sein. Feldmann sagt: „Man denkt über Dinge nach, auf die man vorher nie gekommen wäre.“ Das gelte für das WG-Leben ebenso wie für die Familie.

Feldmanns Vertrag als Helferin ist bis Februar 2021 datiert. Den wolle sie auch erfüllen, sagt sie – das sei in der aktuellen Lage selbstverständlich. Plättner arbeitet aktuell noch nicht wieder in einem Krankenhaus. Doch die Anfragen seien da, und trotz des bevorstehenden zweiten Staatsexamens möchte er wieder helfen: „Das ist gar keine Frage.“ Bereits jetzt haben sich, das weiß Plättner aus der Fachschaft, wieder mehr als 400 Studierende bei der UMG gemeldet. Nicht nur die Hilfe selbst sei schließlich wertvoll, ist er überzeugt: „Wir sind die Generation, die in der Pandemie ausgebildet wird.“ Das, sagt Plättner, sei doch etwas ganz Besonderes.

