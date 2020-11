In Rollshausen wurde die Feuerwehr wegen eines Dachstuhlbrandes alarmiert.

Rollshausen. In einer ehemaligen Tischlerei war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. 70 Wehrleute waren im Einsatz.

Feuerwehr wird zu Dachstuhlbrand in Rollshausen alarmiert

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr um 19.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Rollshausen alarmiert. In einer ehemaligen Tischlerei war ein Feuer im Bereich des Daches ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren Flammen im Innern der Tischlerei sichtbar. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Zudem konnte eine Gasflasche aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.

Da sich das Feuer in die Dämmung gefressen hatte, musste die Decke aufwendig geöffnet werden, um an die Brandnester zu kommen. Diese Arbeiten wurden auch unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Dann wurde die Decke mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz waren etwa 70 Feuerwehrleute aus Rollshausen, Obernfeld, Germershausen, Gieboldehausen sowie die Drehleiter aus Duderstadt. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst aus Gieboldehausen zur Einsatzstelle entsandt. ffw