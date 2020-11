Göttingen. Laut Einsatzleiter soll der Brand in einer Massagepraxis in der Innenstadt entstanden sein.

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Göttinger Innenstadt mussten die Feuerwehren am Donnerstagabend ausrücken. Bei dem Feuer wurden drei Menschen verletzt.

Um 20.19 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte in die Kurze-Geismar-Straße alarmiert. Laut Auskunft des Einsatzleiters soll das Feuer in einer Massagepraxis im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein. Mehrere Straßenzüge in der Umgebung waren in dichten Rauch gehüllt. Flammen schlugen zur rückwärtigen Seite aus dem Gebäude, auch das Treppenhaus wurde beschädigt. Bewohner retten sich auf Balkon Drei ältere Bewohner konnten sich auf einen Balkon im hinteren Bereich des Gebäudes retten, so der Einsatzleiter. Sie wurden durch Feuerwehrleute auf dem Balkon betreut, bis der Fluchtweg über das Treppenhaus sicher war. Alle drei wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasverletzung in Krankenhäuser gebracht. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Vor Ort waren zudem drei Rettungswagen und mehrere Notärzte. Auch die Ortsfeuerwehr Geismar rückte aus. Die Kurze-Geismar-Straße war während des Einsatzes gesperrt. Die Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.