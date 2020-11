Amtshaus in Göttingen wohl erst im Jahr 2023 wieder nutzbar

Ein Jahr nach dem Brandanschlag auf die Göttinger Ausländerbehörde ist noch unklar, wann das beschädigte Amtshaus wieder als Verwaltungsgebäude genutzt werden kann. Die Dekontaminationsarbeiten seien inzwischen abgeschlossen, teilte Verwaltungssprecher Dominik Kimyon auf Anfrage mit. Auch der Brandgeruch sei drastisch reduziert worden. Ein bereits in Auftrag gegebenes Gutachten solle nun klären, welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind, um das Gebäude wieder nutzbar machen zu können. Das Gutachten werde voraussichtlich Anfang 2021 vorliegen.

Anschließend werde man nach Abstimmung mit der Versicherung den Umfang der Sanierung festlegen und die konkreten Maßnahmen planen. Voraussichtlich Anfang 2022 würden dann die Arbeiten beginnen, das Gebäude könnte dann eventuell 2023 wieder nutzbar sein. Am 25. November 2019 hatten unbekannte Täter einen Brand in der Ausländerbehörde gelegt. In dem dreistöckigen Gebäude neben dem Neuen Rathaus waren unter anderem die Ausländerbehörde und das Jobcenter untergebracht.

Kurz nach dem Brandanschlag wurde auf einer einschlägigen Internet-Plattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht, das mit dem Aufruf schloss: „Feuer und Flamme allen Abschiebebehörden!“ Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Täter der linksextremistischen Szene zuzurechnen sind. Vermutlich stand die Tat im Zusammenhang mit einer Veranstaltung mit dem früheren Innenminister Thomas de Maizière, der am folgenden Tag anlässlich einer Lesung in Göttingen war.

Keine Hinweise auf die Täter

Die Polizei hatte damals eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlungen hätten bislang keine konkreten Hinweise auf die Täter erbracht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es war nicht der erste Anschlag auf die Ausländerbehörde, bereits fünf Monate zuvor hatten Unbekannte vor dem Gebäude einen Stapel Fahrradreifen in Brand gesetzt. Bei dem Anschlag vor einem Jahr wurde der Brand offenbar gegen 3 Uhr morgens im Inneren des Gebäudes gelegt. Die Stadtverwaltung hatte zunächst eine Fachfirma für die Sanierung von Brandschäden mit der Dekontamination beauftragt. Diese habe mit einem speziellen Verfahren den Aufzug konserviert, um eine Korrosion der Anlage zu verhindern, erläuterte Kimyon. Danach habe die Firma das Inventar geborgen und die brauchbaren Einrichtungsgegenstände von Ruß gesäubert. Parallel dazu habe man alle Akten von Ruß und Brandgeruch befreien müssen. Diese Arbeiten hätten bis Mitte Februar gedauert. Ein von der Versicherung beauftragter Chemiker habe derweil festgelegt, welche Bauteile zu dekontaminieren seien.

„Die Maßnahmen reichten vom Abwischen der Oberflächen über das Entfernen von Tapeten und Bodenbelägen bis hin zum kompletten Ausbau des Putzes und der Decken“, sagt Kimyon. Vereinzelt sei auch eine Asbestsanierung erforderlich gewesen. Nachdem auch diese Arbeiten abgeschlossen waren, sei die komplett zerstörte historische Treppe ausgebaut worden.

Sanierung der Brandschäden

Bereits während der Dekontaminationsarbeiten habe man ein Sanierungsgutachten zur Wiederherstellung des Gebäudezustandes vor dem Brandanschlag in Auftrag gegeben, erklärte Kimyon. Das Gutachten solle Aussagen dazu liefern, welche Maßnahme erforderlich seien, um das Amtshaus wieder als Verwaltungsgebäude nutzbar zu machen. Außerdem solle geprüft werden, ob auch alternative Nutzungskonzepte umsetzbar sind und welche Kosten dafür anfallen. Dabei seien nicht nur sämtliche Maßnahmen zur Sanierung der Brandschäden zu berücksichtigen, sondern auch solche Maßnahmen, die nötig seien, um aktuelle brandschutztechnische und energetische Vorschriften einzuhalten.

Da bei einer Wiederherstellungssanierung auch Arbeiten anfielen, die keinen kausalen Zusammenhang mit dem Brandschaden hätten, müsse zuvor geklärt werden, welche Kosten die Versicherung trägt. Erst danach könne man mit der detaillierten Planung beginnen.