Drei Impfzentren für Stadt und Landkreis Göttingen geplant

Er rechne noch im Dezember mit der Zulassung eines Impfstoffs gegen Corona, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang dieser Woche optimistisch verkündet. Es sei notwendig, zeitnah mit dem Aufbau von Impfzentren zu beginnen, um möglichst schnell viele Menschen versorgen zu können. Entsprechend dieser Ankündigung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, auch in den zuständigen Stäben von Stadt und Landkreis Göttingen. Festgelegt wurde bereits, dass drei Zentren eingerichtet werden sollen. Weit oben auf der Prioritätenliste der Verantwortlichen steht daher die Suche nach geeigneten Immobilien, die für eine unbestimmte Zeit für die Massenimpfung genutzt werden können.

Die Anforderungen an die Objekte definierte das Land Niedersachsen in seiner „Konzeption der Impfzentren“. Danach muss das Gebäude über ausreichend Raum für eine Unterteilung in einzelne Stationen, getrennte Ein- und Ausgangsbereiche sowie eine stabile Internetversorgung verfügen. Außerdem müssen ein gesicherter Lagerraum für den Impfstoff sowie ausreichend sanitäre Anlagen vorhanden sein. Ebenfalls zwingend notwendig sei eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, ein barrierearmer Zugang und ausreichend Parkraum. Das alles sollte zudem so weitläufig sein, dass die Abstandsregeln durchgehend eingehalten werden können.

„Es läuft auf Hallen hinaus“

Diese Voraussetzungen schränken die Auswahl deutlich ein – vor allem in den Landkreis-Gemeinden. „Es läuft auf Hallen hinaus“, sagt Kreisverwaltungssprecher Ulrich Lottmann am Montag gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Welche dabei in der engeren Wahl stehen, war noch nicht zu erfahren. Auch ob die beiden Kreis-Impfzentren zentral oder verteilt im Kreisgebiet liegen werden, stand am Montag noch nicht endgültig fest. Eine Festlegung werde voraussichtlich noch in dieser Woche erfolgen, so Lottmann.

In der Stadt ist man in diesem Punkt schon einen Schritt weiter. Man habe das Gebäude am Anna-Vandenhoeck-Ring im Blick, das für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt wurde, so Petra Broistedt, Leiterin des städtischen Stabs für außergewöhnliche Ereignisse. „Bis zu einer Nutzung seien aber noch wesentliche Fragen zu klären: Wie kommen die Menschen dorthin, wie ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) einzubinden, wie genau muss der Impfstoff gekühlt werden, wie viel Personal wird benötigt und so weiter.“

Personalplanung

Die Suche nach geeigneten Gebäuden ist nur einer der Punkte auf der To-Do-Liste der Krisenstäbe. Auch die Personalplanung obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten. Dabei gehe es zum einen um die Koordination mit dem von der Kassenärztlichen Vereinigung organisierten medizinischen Personal. Zum anderen werden aber auch Kräfte für den Aufbau, den Betrieb und die Logistik benötigt.

