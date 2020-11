Gesundheitsamt in Nordhausen ächzt unter Corona-Belastung

Das Nordhäuser Gesundheitsamt ächzt unter den Herausforderungen der Corona-Pandemie . Darüber informieren musste am Montag Amtsärztin Ingrid Francke den Kreisausschuss. Durfte Landrat Matthias Jendricke (SPD) in der Sitzung Anfang November noch vom grünen Infektionsstatus des Kreises berichten, war es nun an ihr, die Entwicklung bis zum roten Status heute zu skizzieren.

Seit 6. November liege der Südharz über dem Inzidenzwert (Infizierte binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) von 50, erklärte Francke. Innerhalb der zurückliegenden sieben Tage zählte das Gesundheitsamt 121 Infizierte. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 315 Erkrankte. Sieben Menschen sind verstorben, so Francke. Ermittlung der Kontaktpersonen macht Gros der Arbeit Doch das Gros der Arbeit im Gesundheitsamt machen nicht Infizierte , sondern deren Kontaktpersonen , die ermittelt und dann kontaktiert werden müssen. „Die Belastung war von Beginn an hoch, aber seit Mitte Oktober ist es eine Überlastung “, schilderte die Amtsärztin die Folgen der Nachverfolgung von knapp 4.000 Kontaktpersonen. Aus anderen Bereichen des Landratsamtes werde dem Gesundheitsamt dafür Personal zur Unterstützung gestellt. „Ohne diese Hilfe hätten wir das schon nicht mehr schultern können“, bedankte sich Francke. Und doch mahnte sie vor den Folgen der personellen Auslastung . Andere Aufgaben stehen hinten an „Andere Aufgaben wie Gutachten oder Hygienebegehungen in Einrichtungen liegen brach.“ Auch im jugendzahnärztlichen Bereich „läufts nichts“, verwies Francke unter anderem auf die Kontrolle des Masernschutzgesetzes oder die Untersuchung von Trinkwasser . All das sei weiter nötig und könne ebenfalls nicht warten. „Ein Tuberkulosevirus wartet auch nicht, bis Corona vorbei ist“, sagte sie im Kreisausschuss. Dass seit Sommer Testkapazitäten im Kreis verdreifacht werden konnte, stimmte den Landrat daher auch nicht optimistisch: „Mir graut vor den Wochen, die vor uns liegen“, sagte Jendricke.